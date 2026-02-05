Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Φορεμένο στο αριστερό του λοβό, το σχεδόν αόρατο σκουλαρίκι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού στο διαδίκτυο. «Παρακαλώ τον φίλο μου να μου πάρει ένα τέτοιο μικρό σκουλαρίκι» γράφει μια ανάρτηση αφιερωμένη στο αξεσουάρ. «Έκλαψα για περισσότερο από το μισό Hamnet, αλλά το σέξι σκουλαρίκι του Πολ Μεσκάλ με έκανε να νιώσω διχασμένη» γράφει μια άλλη.

Ο Πολ Μεσκάλ είχε προηγουμένως ξεσηκώσει τους θεατές της σειράς Normal People με την αλυσίδα του Connell, ένα λεπτό ασημένιο κολιέ «Argos chic», και λίγο μετά έφερε τα κοντά σορτς στη μόδα. Τώρα το φαινόμενο Μεσκάλ φαίνεται να έρχεται και στους λοβούς των αυτιών.

Η πλατφόρμα αναζήτησης μόδας Lyst αναφέρει αύξηση 7% στη ζήτηση για ανδρικά σκουλαρίκια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος της μάρκας κοσμημάτων και του στούντιο piercing, Astrid & Miyu, αναφέρει ότι πάνω από το ήμισυ των αγορών των ανδρών αφορά πλέον υπηρεσίες piercing, με βασικές προτιμήσεις στον κάτω λοβό και στον τράγο – ένα κομμάτι χόνδρου που καλύπτει τον ακουστικό πόρο.

Τα Huggies (κρεμαστά σκουλαρίκια που εφαρμόζουν σφιχτά γύρω από το λοβό) και τα σκουλαρίκια-κρίκοι έχουν γίνει οι κατηγορίες με τα υψηλότερα έσοδα για τους άνδρες.

Ενώ ορισμένοι θεατές του Hamnet είναι μπερδεμένοι ως προς το γιατί ένας βάρδος που ζούσε το 1596 φοράει αυτό που φαίνεται να είναι ένα μοντέρνο κόσμημα, η απόφαση να το συμπεριλάβουν η ενδυματολόγος της ταινίας, Μαλγκόσια Τουρζάνσκα, και η σκηνοθέτιδα, Κλόι Ζάο, ήταν σκόπιμη

Ένα αναχρονιστικό στοιχείο

Μιλώντας στον Guardian η Τουρζάνσκα είπε ότι πολλοί άνθρωποι «υποθέτουν ότι είναι ένα αναχρονιστικό στοιχείο ή κάτι που απλά παραβλέφθηκε, αλλά φυσικά ήταν ένα προσεκτικά επιλεγμένο στοιχείο».

Ο Ζακ Πίνσεντ, ιστορικός ράφτης και σύμβουλος μόδας, είπε ότι κατά την Ελισαβετιανή περίοδο τα σκουλαρίκια ήταν ευρέως διαδεδομένα. «Ήταν ένα σημάδι πλούτου και κοινωνικής θέσης. Ένας εργάτης, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά να φορέσει ένα χρυσό σκουλαρίκι».

Από το πορτρέτο Chandos

Η Τουρζάνσκα, της οποίας η δουλειά στην ταινία της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, εμπνεύστηκε από το πορτρέτο του Sir Walter Raleigh του 1588, όπου ο τυχοδιώκτης φοράει ένα μαργαριταρένιο σκουλαρίκι, και από το πορτρέτο Chandos, τον πίνακα, που δημιουργήθηκε μεταξύ 1600 και 1610 και βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και θεωρείται το μόνο γνωστό πορτρέτο του Σαίξπηρ που έχει δημιουργηθεί.

Αποδίδεται στον καλλιτέχνη John Taylor και απεικονίζει τον Σαίξπηρ να φοράει ένα λευκό πουκάμισο με γιακά και ένα λαμπερό σκουλαρίκι στο αριστερό του αυτί.

Μια διακριτική αναφορά

Η Τουρζάνσκα είπε ότι «ήθελε να αποτυπώσει την ενέργεια αυτής της ομοιότητας, χωρίς όμως να επισκιάσει τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Πολ Μεσκάλ. Ο Σαίξπηρ του είναι τόσο μακριά από οτιδήποτε υπερβολικό, οπότε θέλαμε να κάνουμε μια διακριτική αναφορά στην εποχή».

Πριν από το Hamnet, ο Μεσκάλ φορούσε τακτικά ένα χρυσό σκουλαρίκι στο δεξί του αυτί, ακόμα και στην πρώτη του οντισιόν με την Κλόι Ζάο. Η σκηνοθέτιδα έχει πει ότι υπήρξε «μια διαδικασία» για το σκουλαρίκι, κατά την οποία συζητήθηκε η επιλογή του μετάλλου, του χρώματος και του μεγέθους.

Η τελική απόφαση οδήγησε τον Μεσκάλ να κάνει τρύπα στο αριστερό του λοβό και να καλύψει το δεξί με μακιγιάζ.

Μικροί κρίκοι στους λοβούς

Ο Μεσκάλ δεν είναι ο μόνος καταλύτης αυτής της τάσης. Ο ασημένιος κρίκος του Τζέιμς Νόρτον στην τηλεοπτική σειρά House of Guinness έχει χαρακτηριστεί «το πιο σέξι πράγμα στην τηλεόραση», ενώ ο Ντιέγκο Κάλβα και το χρυσό σκουλαρίκι του στη δεύτερη σεζόν της σειράς The Night Manager τραβούν την προσοχή όσο και ο γυμνός πισινός του Τομ Χίντλεστον από την πρώτη σεζόν.

Η μόδα των κρίκων είναι δημοφιλής και εκτός οθόνης. Ο Τζέικομπ Ελόρντι, που πρωταγωνιστεί ως Χίθκλιφ στην τελευταία διασκευή του μυθιστορήματος της Μπροντέ, «Ανεμοδαρμένα Ύψη», προτιμά να φοράει μικρούς κρίκους και στα δύο αυτιά, ενώ ο Τζος Ο’Κόνορ επιλέγει έναν μοναδικό ασημένιο κρίκο στο αριστερό του αυτί.

Μια επιδεικτική ανδρική κουλτούρα;

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, τα σκουλαρίκια για άνδρες έχουν περάσει από φάσεις δημοφιλίας και παραγκωνισμού. Ο Πίνσεντ λέει ότι ήταν διαδεδομένα στους άνδρες την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και μεταξύ των Γεωργιανών macaroni.

Κατά τη βικτοριανή περίοδο, προτιμούνταν τα κλιπ λόγω του βάρους των μαργαριταριών και των κοσμημάτων.

Oρισμένοι κριτικοί συνδέουν την εμμονή με το μονό σκουλαρίκι με μια επιδεικτική ανδρική κουλτούρα.

Ωστόσο, ο Πίνσεντ λέει ότι είναι περισσότερο «ένα σύγχρονο φαινόμενο των ανδρών που δεν φορούν άλλα κοσμήματα. Οι άνθρωποι έχουν πλέον τόσο βαθιά ριζωμένη την ιδέα τους για την αρρενωπότητα. Ας θυμηθούμε ότι σε κάποια στιγμή το να φοράς ροζ ήταν το πιο ανδρικό πράγμα που μπορούσες να κάνεις».

