Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
«Θωρακίζεται» το άλσος Φαρσάλων έναντι φωτιάς
Αυτοδιοίκηση 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:50

Εγκαταστάθηκαν τα συστήματα προστασίας από πυρκαγιές στο άλσος Φαρσάλων.

Σύνταξη
Spotlight

Ένα σημαντικό έργο για την ενίσχυση της πυρασφάλειας του αλσυλλίου στην πόλη των Φαρσάλων υλοποίησε το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν στην τοποθέτηση υποδομών πυρόσβεσης αλλά και άρδευσης στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν δεξαμενές, αγωγός αλλά και κρουνοί, ώστε σε περίπτωση ανάγκης, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Πυροσβεστική, αλλά και σε τακτική βάση κατά τη θερινή περίοδο να συνδράμουν στο πολύτιμο έργο της άρδευσης της χλωρίδας.

Αντίστοιχες υποδομές δημιουργήθηκαν και ψηλότερα, στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης των Φαρσάλων, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση-ανάρτηση του Δήμου Φαρσάλων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Η προστασία του φυσικού μας πλούτου και του «πνεύμονα» των Φαρσάλων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Με το νέο αυτό έργο ενισχύουμε ουσιαστικά την πυρασφάλεια του αλσυλλίου, δημιουργώντας σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές πυρόσβεσης και άρδευσης.

Σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΦ, τοποθετήσαμε δεξαμενές, αγωγούς και κρουνούς, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση κινδύνου, αλλά και συνεχής φροντίδα της χλωρίδας κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, επεκτείναμε τις παρεμβάσεις και στον χώρο της ακρόπολης, θωρακίζοντας έναν σημαντικό ιστορικό και φυσικό πόρο της περιοχής μας.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/DimosFarsalonOfficial

