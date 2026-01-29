newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 12:00

Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Spotlight

Εκατοντάδες φακέλους καλείται να διαχειριστεί κάθε χρόνο το υποστελεχωμένο γραφείο της Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο Ηράκλειο Κρήτης, σηκώνοντας ένα τεράστιο βάρος ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις – στην παραμικρή λεπτομέρεια – και να δοθεί η απαραίτητη έγκριση.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φακέλων, οι πυροσβέστες συχνά φθάνουν στα όριά τους

Η διαδικασία είναι απαιτητική, χρονοβόρα και με υψηλό βαθμό ευθύνης, αφού από την ορθότητα των ελέγχων εξαρτώνται πολλά περισσότερα από μια απλή υπογραφή σε έναν φάκελο. Η πυρασφάλεια σε ένα κτίριο, είτε αυτό στεγάζει μια μεγάλη επιχείρηση είτε ένα σχολείο είτε πρόκειται για πολυκατοικία, αποτελεί το Α και το Ω, όπως τονίζουν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Τα ίδια στελέχη γνωρίζουν όμως πολύ καλά και τα προβλήματα που δημιουργούν οι ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, ελλείψεις που πολλές φορές οδηγούν σε καθυστερήσεις στην έγκριση των σχετικών φακέλων, προκαλώντας αντιδράσεις και παράπονα από τους ενδιαφερόμενους.

Ηράκλειο: Υποστελέχωση, καθυστερήσεις και γκρίνιες

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο συγκεκριμένο γραφείο υπηρετούν τρεις πυροσβέστες που έχουν αναλάβει τον κύριο ρόλο της εξέτασης των φακέλων, ακόμα δύο συνάδελφοί τους που βοηθούν στο έργο αυτό, αλλά παράλληλα έχουν και άλλα καθήκοντα, καθώς και ένας γραμματέας. Την ίδια ώρα, το 2025 δύο άτομα μετατέθηκαν από το γραφείο της Πυρασφάλειας, γεγονός που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Οι πυροσβέστες αυτοί καλούνται κάθε χρόνο να ελέγξουν εκατοντάδες περιπτώσεις και, λόγω του μεγάλου αριθμού των φακέλων, συχνά φθάνουν στα όριά τους, ενώ και οι ενδιαφερόμενοι παραπονιούνται μη γνωρίζοντας τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται τόσο συχνά καθυστερήσεις.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο το 2025 κατατέθηκαν εκατοντάδες φάκελοι για έλεγχο, από τους οποίους έχουν ήδη προχωρήσει οι περισσότεροι, ενώ απομένουν αρκετοί ακόμα φάκελοι που βρίσκονται σε αναμονή για έρευνα.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Πυροσβεστικής, ο έλεγχος δεν αποτελεί μια τυποποιημένη, «standard» διαδικασία. Ανάλογα με την περίπτωση, άλλα μέτρα απαιτούνται σε ένα εμπορικό κατάστημα και άλλα σε ένα σχολείο ή σε μια πολυκατοικία. Υποχρέωση του συγκεκριμένου γραφείου είναι η λήψη και ο έλεγχος μέτρων πυρασφάλειας για όλες τις κατασκευές, ανεξαρτήτως του είδους της δραστηριότητας που φιλοξενούν.

Στο ερώτημα για τις καθυστερήσεις, οι ίδιοι απαντούν ότι αυτές δεν οφείλονται στο ότι κάποιοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά στο γεγονός ότι, όσο και να εργάζεται το αρμόδιο προσωπικό, ο χρόνος δεν επαρκεί για να καλυφθεί ο όγκος της δουλειάς.

Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών μαζί με το Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών (δηλαδή το σύνολο των Μηχανικών του Ηρακλείου) έχουν κάνει
επανειλημμένα διαβήματα τα τελευταία χρόνια για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη στελέχωση του γραφείου πυρασφάλειας όπως η ίδια η υπηρεσία οργανικά προβλέπει.

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, Κώστας Ξυλούρης, ο οποίος σημειώνει ότι παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, και τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων της υπηρεσίας οι ελλείψεις είναι εμφανέστατες με δεδομένο ότι ο νομός Ηρακλείου είναι ο δεύτερος σε αριθμό επιχειρήσεων μετά την Αττική.

Διαφορετική ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και διαφορετική ο μηχανικός ή κάποιος άλλος επιστήμονας

φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο Κώστας Ξυλούρης, πρόεδρος Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου

Ο Κώστας Ξυλούρης, πρόεδρος Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου

Η δουλειά του πυροσβέστη μετά το «πράσινο φως»

«Σκεφτείτε ότι υποχρέωση λήψης μέτρων πυρασφάλειας έχουν όλες οι κατασκευές», σχολιάζουν με νόημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πυρασφάλεια αποτελεί από μόνη της ένα σύνθετο ζήτημα. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως εξηγούν, διαφορετική ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και διαφορετική ο μηχανικός ή κάποιος άλλος επιστήμονας που καλείται επίσης να βάλει την υπογραφή του.

Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζουν, σχεδιάζονται σεμινάρια και συναντήσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι με την πυρασφάλεια να μιλούν την ίδια «γλώσσα». Και φυσικά, όταν δοθεί το πράσινο φως μετά τον σχετικό έλεγχο, η δουλειά του πυροσβέστη δεν σταματά εκεί.

Στο μέτρο του δυναμικού που υπάρχει, και παρά τον μειωμένο αριθμό προσωπικού, πραγματοποιούνται και έκτακτοι έλεγχοι, ακόμη και σε εγκαταστάσεις που έχουν ήδη λάβει έγκριση μελέτης πυρασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.

Το ζήτημα της πυρασφάλειας, ωστόσο, δεν είναι σημαντικό μόνο γιατί από αυτό μπορεί να σωθούν ή να χαθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά και γιατί, όπως επισημαίνεται, αποτελεί βασική αρχή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης η αξιολόγηση των φακέλων πυρασφάλειας που βρίσκονται σε ισχύ σε περίπτωση περιστατικού με φωτιά.

Πολύ συχνά, ο φάκελος της πυρασφάλειας δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για ένα συμβάν. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρξε περιστατικό κατά το οποίο οι πυροσβέστες ελεγκτές διαπίστωσαν σοβαρά κενά στον φάκελο και το πρόστιμο που επιβλήθηκε ανήλθε σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι «κόκκινες γραμμές» της χρήσης υγραερίου

Η τραγωδία της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο το κρίσιμο ζήτημα της πυρασφάλειας που διαπερνά κάθε επίπεδο λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας αφού συνδέεται με την ασφάλεια των σπιτιών των σχολείων, των καταστημάτων των επιχειρηματικών μονάδων των ξενοδοχείων των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών.

Το πρόβλημα είναι ότι η αυταπόδεικτη ζωτικής σημασίας αξία της πυρασφάλειας δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα μέτρα που ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται καθώς αποτελούν πλέγμα προστασίας των ανθρώπινων ζωών.

Ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος έχει μελετήσει σε βάθος το κρίσιμο αυτό θέμα, αξιολογεί ότι όσο πιο μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις τόσο πιο σοβαρά είναι και τα μέτρα πυρασφάλειας που λαμβάνονται καθώς διενεργούνται και οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Αντίστοιχα, όσο μικρότερες είναι οι επιχειρήσεις, είναι ασαφές το αν λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και ποια είναι αυτά. Ο ίδιος εξηγεί ότι στην Κρήτη υπάρχει η μεγάλη ιδιαιτερότητα της χρήσης υγραερίου, το οποίο ενέχει τεράστιους κινδύνους αν δεν υπάρχει υψηλή σχολαστικότητα σε σχέση με τα μέτρα πυρασφάλειας που θα πρέπει να λαμβάνονται αλλά και τους ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται, που επίσης είναι ζήτημα κομβικής σημασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 95% των ξενοδοχείων του νησιού χρησιμοποιούν υγραέριο όπως και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Κρήτη. Ο κ. Ξυλούρης σημειώνει, με αφορμή το επικείμενο άνοιγμα της νέας τουριστικής περιόδου, ότι είναι απαραίτητο όλες οι μονάδες να προχωρήσουν σε έλεγχο πυρασφάλειας και να έχουν στα χέρια τους ενυπόγραφες βεβαιώσεις ότι η εγκατάσταση λειτουργεί με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι έχουν στα χέρια τους μια «ατομική βόμβα».

Όπως περιγράφει, «χωρίς να θέλω να τρομάξω κανένα, αν για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο έχει μια δεξαμενή 50 χιλιάδων λίτρων υγραερίου, μια πιθανή έκρηξη της μπορεί να τινάξει ολόκληρο συγκρότημα και να προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς. Το υγραέριο απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και συνθήκες συντήρησης και είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων που είναι ειδικοί τεχνίτες και μπορεί να αναλάβουν την εγκατάσταση αλλά και την επίβλεψη της συντήρησής τους».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι αυτές οι εγκαταστάσεις απαγορεύεται να βρίσκονται μέσα στα υπόγεια των κτηρίων, αλλά πρέπει να βρίσκονται έξω από αυτά σε ειδικά χωροθετημένα σημεία είτε πάνω είτε κάτω από τη γη, με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος. Μάλιστα, σημειώνει, ενώ η νομοθεσία επιτρέπει να τοποθετούνται και σε ταράτσες βιομηχανιών, ο ίδιος διαφωνεί κατηγορηματικά υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο μιας διαρροής του υλικού που μπορεί αθόρυβα να διαπεράσει ρωγμές και να προκληθεί μια τεράστια έκρηξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
Η εγκύκλιος 29.01.26

Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών - Απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού

Σύνταξη
Καιρός: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin
Επιδείνωση καιρού 29.01.26

Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin

Πότε αναμένεται να πλήξουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την Αττική - Ποιες άλλες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία Kristin σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι δύο τραυματίες
Θεσσαλονίκη 29.01.26 Upd: 14:04

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι δύο τραυματίες

Στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου βρίσκονται οι δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ο τρίτος τραυματίας υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί

Σύνταξη
Κακοκαιρίες: Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν τις βαφτίζουν όλες – Ποιος ο σκοπός του ονόματος
Η διαδικασία 29.01.26

Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν βαφτίζουν όλες τις κακοκαιρίες - Ποιος ο σκοπός του ονόματος

Η πρακτική να δίνονται ονόματα στις κακοκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά στην ενιαία ενημέρωση πολιτών, Αρχών και ΜΜΕ - Ο παράγοντας της διασυνοριακής επίδρασης των καιρικών φαινομένων

Σύνταξη
Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις

Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
Ελλάδα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο