Αναβάθμιση και επανένταξη σε πολυλειτουργικό χώρο για το λουτρό Καλλονής

Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο η μελέτη – πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης για το λουτρό της Καλλονής. Η μελέτη έχει ως στόχο την ανάδειξή του αρχικού του –κοινωφελούς– χαρακτήρα του κτηριακού συγκροτήματος, ως χώρος πολλαπλών χρήσεων και φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Όπως είναι γνωστό από την ανέγερσή του μέχρι και σήμερα, στο λουτρό Καλλονής φιλοξενήθηκαν αρκετές διαφορετικές χρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εποχής, με συνέπεια να δεχθεί σημαντικές μετασκευές, που αλλοίωσαν την αρχική του μορφή. Σύμφωνα με την πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του λουτρού:

επανασχεδιάζεται ο αύλειος χώρος ώστε να φιλοξενεί μικρής κλίμακας εκδηλώσεις, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα

αναδιαμορφώνεται το κτήριο συνοδείας (βοηθητικό) ώστε να λειτουργεί συμπληρωτικά του χώρου πολλαπλών χρήσεων, παραλαμβάνοντας τους χώρους υγιεινής και μικρό αναψυκτήριο – καφέ

αποκαθίσταται η αρχική διάταξη των χώρων του λουτρού με ελαφριά κινητά στοιχεία ώστε να υπάρχει ευελιξία στην οργάνωση των περιοδικών εκθέσεων και των εκδηλώσεων. Περιορίζονται τα μεταγενέστερα ανοίγματα που διανοίχθηκαν στους θερμούς χώρους του λουτρού και ανασχεδιάζεται η στέγη ώστε να αναδειχθεί η αρχική ογκοπλασία του κτιρίου

τέλος, όλες οι εξωτερικές επιφάνειες καλύπτονται με παραδοσιακό κουρασάνι (κονίαμα) όπως παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα λουτρά της Λέσβου και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Σημαντικός χώρος πολιτισμού

Σε δήλωση του ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης – πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης του λουτρού της Καλλονής ανέφερε:

«Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει δρομολογήσει σειρά σημαντικών αναπτυξιακών έργων πολιτισμού. Η μελέτη της αποκατάστασης του λουτρού της Καλλονής είναι το πρώτο βήμα σε ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα προικίσει την Καλλονή αλλά και όλο τον δήμο μας με έναν σημαντικό χώρο πολιτισμού αλλά και ένα δείγμα-απόδειξη σεβασμού στην ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Δεν είναι όμως το μόνο τέτοιο έργο. Ήδη καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν 275 έργα και σύνολα έργων τέχνης που βρίσκονταν στη Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυμνας. Ακολουθεί η αποκατάσταση και επανέκθεση του κτιρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Μήθυμνας, έργο του οποίου οι σχετικές μελέτες με χρηματοδότηση της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου θα ανατεθούν το επόμενο διάστημα. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Έχουμε σχεδιάσει και έχουμε δρομολογήσει σειρά σημαντικών έργων πολιτιστικών υποδομών και άλλων δράσεων πολιτισμού που θα αποτελέσουν αποδείξεις της σημαντικής μας πολιτιστικής ταυτότητας αλλά και του αναπτυξιακού πολιτιστικού μας αποθέματος».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068980457511