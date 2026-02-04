newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Αναβάθμιση και επανένταξη σε πολυλειτουργικό χώρο για το λουτρό Καλλονής
Αυτοδιοίκηση 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:37

Αναβάθμιση και επανένταξη σε πολυλειτουργικό χώρο για το λουτρό Καλλονής

Επαναφορά στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της Δυτικής Λέσβου για το λουτρό Καλλονής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο η μελέτη – πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης για το λουτρό της Καλλονής. Η μελέτη έχει ως στόχο την ανάδειξή του αρχικού του –κοινωφελούς– χαρακτήρα του κτηριακού συγκροτήματος, ως χώρος πολλαπλών χρήσεων και φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Όπως είναι γνωστό από την ανέγερσή του μέχρι και σήμερα, στο λουτρό Καλλονής φιλοξενήθηκαν αρκετές διαφορετικές χρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εποχής, με συνέπεια να δεχθεί σημαντικές μετασκευές, που αλλοίωσαν την αρχική του μορφή. Σύμφωνα με την πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του λουτρού:

  • επανασχεδιάζεται ο αύλειος χώρος ώστε να φιλοξενεί μικρής κλίμακας εκδηλώσεις, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα
  • αναδιαμορφώνεται το κτήριο συνοδείας (βοηθητικό) ώστε να λειτουργεί συμπληρωτικά του χώρου πολλαπλών χρήσεων, παραλαμβάνοντας τους χώρους υγιεινής και μικρό αναψυκτήριο – καφέ
  • αποκαθίσταται η αρχική διάταξη των χώρων του λουτρού με ελαφριά κινητά στοιχεία ώστε να υπάρχει ευελιξία στην οργάνωση των περιοδικών εκθέσεων και των εκδηλώσεων. Περιορίζονται τα μεταγενέστερα ανοίγματα που διανοίχθηκαν στους θερμούς χώρους του λουτρού και ανασχεδιάζεται η στέγη ώστε να αναδειχθεί η αρχική ογκοπλασία του κτιρίου
  • τέλος, όλες οι εξωτερικές επιφάνειες καλύπτονται με παραδοσιακό κουρασάνι (κονίαμα) όπως παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα λουτρά της Λέσβου και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Σημαντικός χώρος πολιτισμού

Σε δήλωση του ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης – πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης του λουτρού της Καλλονής ανέφερε:

«Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει δρομολογήσει σειρά σημαντικών αναπτυξιακών έργων πολιτισμού. Η μελέτη της αποκατάστασης του λουτρού της Καλλονής είναι το πρώτο βήμα σε ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα προικίσει την Καλλονή αλλά και όλο τον δήμο μας με έναν σημαντικό χώρο πολιτισμού αλλά και ένα δείγμα-απόδειξη σεβασμού στην ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Δεν είναι όμως το μόνο τέτοιο έργο. Ήδη καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν 275 έργα και σύνολα έργων τέχνης που βρίσκονταν στη Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυμνας. Ακολουθεί η αποκατάσταση και επανέκθεση του κτιρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Μήθυμνας, έργο του οποίου οι σχετικές μελέτες με χρηματοδότηση της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου θα ανατεθούν το επόμενο διάστημα. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Έχουμε σχεδιάσει και έχουμε δρομολογήσει σειρά σημαντικών έργων πολιτιστικών υποδομών και άλλων δράσεων πολιτισμού που θα αποτελέσουν αποδείξεις της σημαντικής μας πολιτιστικής ταυτότητας αλλά και του αναπτυξιακού πολιτιστικού μας αποθέματος».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068980457511

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»
Καταστατικός χάρτης 03.02.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ως ευκαιρία αλλά με ζητούμενα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί-σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ-η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
Αυτοδιοίκηση 02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο
Ελλάδα 04.02.26

Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Υπάρχει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
