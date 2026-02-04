Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, Άλμα προς την Ελευθερία, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται ξανά στην Αθήνα.

Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ μπαλέτου και πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός και χορευτής Σεργκέι Γιανκόφσκι.

«Νικητής είναι αυτός που ακολουθεί τα όνειρα του..»

Ρούντολφ Νουρέγιεφ: ένας εκπληκτικός χορευτής, αυτοεξόριστος από την ΕΣΣΔ, μία έντονη προσωπικότητα. Αυτά είναι μόνο λίγα στοιχεία της ζωής ενός εκ των κορυφαίων χορευτών που έλαμψε διεθνώς, στις μεγάλες σκηνές του κλασικού μπαλέτου. Η ζωή του ήταν πολυτάραχη, σχεδόν κινηματογραφική, με το πηγαίο ταλέντο του να τον οδηγεί γρήγορα στην κορυφή και την καταξίωση.

Η καλύτερη παράσταση για την ζωή του σπουδαίου χορευτή που έφυγε νωρίς, μετά τα συνεχόμενα sold out πριν 2 χρόνια έρχεται ξανά στην Αθήνα, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Συγγραφέας, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του έργου είναι ο Σεργκέι Γιανκόφσκι ο οποίος αποδίδει το ρόλο του Νουρέγιεφ τόσο πιστά και ρεαλιστικά, που όταν ολοκληρώνεται η παράσταση ο θεατής επιθυμεί να την ξαναδεί καθώς εμπνέει και ισχυροποιεί την πίστη και τη θέληση για ζωή.

Η παράσταση βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Τα πραγματικά περιστατικά της ζωής του Νουρέγιεφ που περιγράφει, βασίζονται σε σημειώσεις του ίδιου, βιβλία και ζωντανές διηγήσεις των φίλων και συναδέλφων του Ρούντολφ Νουρέγιεφ.

Οι θεατές θα γίνουν μάρτυρες του δύσβατου μονοπατιού προς τη δόξα, που για τον Νουρέγιεφ ξεκίνησε από ένα, ξεχασμένο από το Θεό, χωριό κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ που όμως, γέννησε ένα αστέρι που δοξάστηκε στις καλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου.

Θα δούμε επί σκηνής διαφορετικές πτυχές της ζωής του Νουρέγιεφ: το άπειρο και νεαρό αγόρι, το θρυλικό χορευτή του θεάτρου Μαριίνσκι και το σπουδαίο καλλιτέχνη, η δημοτικότητα του οποίου συγκρίθηκε με αυτήν των Beatles. Το όνομά του αποτελούσε συχνά πρωτοσέλιδο στον τύπο της εποχής, έγινε ο πρώτος Ρώσος χορευτής, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού θεάτρου της Γαλλίας – «Grand Opera». Ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ άφησε πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη, τροποποιώντας ριζικά όχι μόνο τους κανόνες της εργασίας στο καλύτερο θέατρο του κόσμου, αλλά και τα πρότυπα του κλασσικού χορού στην παγκόσμια σκηνή του μπαλέτου.

Το θεατρικό έργο «Άλμα προς την ελευθερία» είναι μία ιστορία για τη ματαιότητα του πλούτου και της δόξας απέναντι στο θάνατο. Στην ακμή της ζωής του, ο ηθοποιός προσβάλλεται από μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια.

Το κεντρικό θέμα αυτής της παράστασης είναι το μεγαλείο της προσωπικότητας που δεν χάνει την αξιοπρέπεια και τη δύναμή της ακόμη και όταν τη χωρίζει μία ανάσα από τον θάνατο. Είναι ένα αφήγημα για την τελευταία παρουσία επί της σκηνής ενός αστείρευτου ταλέντου.

Η είδηση του χαμού του αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Το άστρο του Νουρέγιεφ εκτοξεύτηκε τόσο αιφνίδια στον ουρανό όσο αιφνίδια και έσβησε, αφήνοντας πίσω του μία λάμψη που αποτελεί μέχρι σήμερα ορόσημο για όλους τους χορευτές μπαλέτου.

Η πρεμιέρα έγινε το 2007 στο θέατρο Mariinksy της Αγίας Πετρούπολης και αμέσως μετά ξεκίνησε τις περιοδείες της σε όλη την Ευρώπη.

Η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στη Ρωσία αλλά από το 2010 ανέβηκε επίσης σε πάνω από 150 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους οι: Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Φινλανδία κ.α ενώ έχει μεταφραστεί σε δώδεκα γλώσσες.

Η θρυλική παραγωγή, μιλά για τη ζωή του μεγάλου χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Η παράσταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από ανθρώπους που γνώριζαν προσωπικά τον Νουρέγιεφ και συμμετείχαν στη ζωή του.

Ο Ολέγκ Βινογκράντοφ (επικεφαλής του θεάτρου Mariinsky, ο διοργανωτής της περιοδείας του Nureyev το 1989) είπε: «Αυτή είναι μια εξαιρετική παράσταση και η αληθινή ιστορία της ζωής του Rudolf Nureyev».

Βλαντιμίρ Ρεν (στενός φίλος του Νουρέγιεφ): «Όλα σε αυτή την παράσταση ήταν όπως έγιναν, είναι ένα εξαιρετικό έργο».

Άλλα Οσιπένκο (πρίμα μπαλαρίνα, λαϊκός καλλιτέχνης της Ρωσίας, που χόρεψε με τον Nureyev): «Μια εκπληκτική μεταμόρφωση από δραματικό καλλιτέχνη σε χορευτή μπαλέτου. Συνιστώ σε όλους να το δουν».

