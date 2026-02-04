magazin
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, Άλμα προς την Ελευθερία, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται ξανά στην Αθήνα.

Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ μπαλέτου και πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός και χορευτής Σεργκέι Γιανκόφσκι.

«Νικητής είναι αυτός που ακολουθεί τα όνειρα του..»

Ρούντολφ Νουρέγιεφ: ένας εκπληκτικός χορευτής, αυτοεξόριστος από την ΕΣΣΔ, μία έντονη προσωπικότητα. Αυτά είναι μόνο λίγα στοιχεία της ζωής ενός εκ των κορυφαίων χορευτών που έλαμψε διεθνώς, στις μεγάλες σκηνές του κλασικού μπαλέτου. Η ζωή του ήταν πολυτάραχη, σχεδόν κινηματογραφική, με το πηγαίο ταλέντο του να τον οδηγεί γρήγορα στην κορυφή και την καταξίωση.

Η καλύτερη παράσταση για την ζωή του σπουδαίου χορευτή που έφυγε νωρίς, μετά τα συνεχόμενα sold out πριν 2 χρόνια έρχεται ξανά στην Αθήνα, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Συγγραφέας, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του έργου είναι ο Σεργκέι Γιανκόφσκι ο οποίος αποδίδει το ρόλο του Νουρέγιεφ τόσο πιστά και ρεαλιστικά, που όταν ολοκληρώνεται η παράσταση ο θεατής επιθυμεί να την ξαναδεί καθώς εμπνέει και ισχυροποιεί την πίστη και τη θέληση για ζωή.

Η παράσταση βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Τα πραγματικά περιστατικά της ζωής του Νουρέγιεφ που περιγράφει, βασίζονται σε σημειώσεις του ίδιου, βιβλία και ζωντανές διηγήσεις των φίλων και συναδέλφων του Ρούντολφ Νουρέγιεφ.

Οι θεατές θα γίνουν μάρτυρες του δύσβατου μονοπατιού προς τη δόξα, που για τον Νουρέγιεφ ξεκίνησε από ένα, ξεχασμένο από το Θεό, χωριό κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ που όμως, γέννησε ένα αστέρι που δοξάστηκε στις καλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου.

Θα δούμε επί σκηνής διαφορετικές πτυχές της ζωής του Νουρέγιεφ: το άπειρο και νεαρό αγόρι, το θρυλικό χορευτή του θεάτρου Μαριίνσκι και το σπουδαίο καλλιτέχνη, η δημοτικότητα του οποίου συγκρίθηκε με αυτήν των Beatles. Το όνομά του αποτελούσε συχνά πρωτοσέλιδο στον τύπο της εποχής, έγινε ο πρώτος Ρώσος χορευτής, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού θεάτρου της Γαλλίας – «Grand Opera». Ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ άφησε πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη, τροποποιώντας ριζικά όχι μόνο τους κανόνες της εργασίας στο καλύτερο θέατρο του κόσμου, αλλά και τα πρότυπα του κλασσικού χορού στην παγκόσμια σκηνή του μπαλέτου.

Το θεατρικό έργο «Άλμα προς την ελευθερία» είναι μία ιστορία για τη ματαιότητα του πλούτου και της δόξας απέναντι στο θάνατο. Στην ακμή της ζωής του, ο ηθοποιός προσβάλλεται από μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια.

Το κεντρικό θέμα αυτής της παράστασης είναι το μεγαλείο της προσωπικότητας που δεν χάνει την αξιοπρέπεια και τη δύναμή της ακόμη και όταν τη χωρίζει μία ανάσα από τον θάνατο. Είναι ένα αφήγημα για την τελευταία παρουσία επί της σκηνής ενός αστείρευτου ταλέντου.

Η είδηση του χαμού του αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Το άστρο του Νουρέγιεφ εκτοξεύτηκε τόσο αιφνίδια στον ουρανό όσο αιφνίδια και έσβησε, αφήνοντας πίσω του μία λάμψη που αποτελεί μέχρι σήμερα ορόσημο για όλους τους χορευτές μπαλέτου.

Η πρεμιέρα έγινε το 2007 στο θέατρο Mariinksy της Αγίας Πετρούπολης και αμέσως μετά ξεκίνησε τις περιοδείες της σε όλη την Ευρώπη.

Η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στη Ρωσία αλλά από το 2010 ανέβηκε επίσης σε πάνω από 150 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους οι: Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Φινλανδία κ.α ενώ έχει μεταφραστεί σε δώδεκα γλώσσες.

Η θρυλική παραγωγή, μιλά για τη ζωή του μεγάλου χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Η παράσταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από ανθρώπους που γνώριζαν προσωπικά τον Νουρέγιεφ και συμμετείχαν στη ζωή του.

Ο Ολέγκ Βινογκράντοφ (επικεφαλής του θεάτρου Mariinsky, ο διοργανωτής της περιοδείας του Nureyev το 1989) είπε: «Αυτή είναι μια εξαιρετική παράσταση και η αληθινή ιστορία της ζωής του Rudolf Nureyev».

Βλαντιμίρ Ρεν (στενός φίλος του Νουρέγιεφ): «Όλα σε αυτή την παράσταση ήταν όπως έγιναν, είναι ένα εξαιρετικό έργο».

Άλλα Οσιπένκο (πρίμα μπαλαρίνα, λαϊκός καλλιτέχνης της Ρωσίας, που χόρεψε με τον Nureyev): «Μια εκπληκτική μεταμόρφωση από δραματικό καλλιτέχνη σε χορευτή μπαλέτου. Συνιστώ σε όλους να το δουν».

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

inStream - Ροή Ειδήσεων
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη, κείμενο διακήρυξης μέσα Απριλίου και μετά… Τσίπρας οίδε για το νέο κόμμα, η αποχή η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;
Στρατηγός Zhang Youxia 04.02.26

Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;

Ο στρατηγός Zhang Youxia, που ήταν ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής ερευνάται από τις Αρχές στην Κίνα για «σοβαρές παραβάσεις της πειθαρχίας και του νόμου»

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
