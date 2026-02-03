Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

Τρεις μέρες πριν τη λήξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, το διαπιστωμένο κενό στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού δεν έχει καλυφθεί. Προφανώς, η ευθύνη για την καθυστέρηση χρεώνεται στους υπεύθυνους για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού: από το ρεπορτάζ προκύπτει πως αυτός ο οποίος χειρίστηκε προσωπικά την υπόθεση είναι ο τεχνικός διευθυντής, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Άρα, είναι ο κύριος υπαίτιος που ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ακόμα στη διάθεση του έναν πρωτοκλασάτο χαφ, ο οποίος θα έπρεπε να βρίσκεται στο «Γεώργιος Καλαφάτης» από τα Χριστούγεννα.

Στον αντίποδα, ένας επαγγελματίας που δουλεύει σε μία ξένη χώρα και πόσο μάλλον ερχόμενος σε ένα προβληματικό εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι κακά τα ψέματα ο Παναθηναϊκός, δικαιούται πίστωση χρόνου. Ο Χαβιέ Ριμπάλτα που δικαίως επαινείται για τις επιλογές του στην ΑΕΚ, για πολλούς μήνες μετά την πρόσληψη του, δεν είχε πάρει ούτε μία απόφαση!

Σε αυτό το τάιμινγκ, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προσπαθούν έστω και καθυστερημένα, να κλείσουν έναν αμυντικό χαφ που θα διακρίνεται για τα σωματικά προσόντα του: όγκο, ύψος, δύναμη και κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες. Στοιχεία που θα πρόσφερε ο Ετιέν Καμαρά, όμως συμπεριφέρθηκε άσχημα, αθέτησε την υπόσχεση του και με τέτοια προσωπικότητα, καλύτερα που δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Τριφυλλιού.

Βέβαια, αν γενικότερα τον Ιανουάριο είναι δύσκολη απόκτηση ενός πρωτοκλασάτου παίκτη, καθίσταται ακόμα δυσκολότερη στα… χασομέρια του μήνα. Γιατί σήμερα 3 Φεβρουαρίου, η μεταγραφική περίοδος στις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης έχει κλείσει και επομένως, μία ομάδα δεν παραχωρεί τους βασικούς της γιατί δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει.

Αυτή η συνθήκη σημαίνει πως η διαθεσιμότητα περιορίζεται για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Με το δίλημμα που τίθεται στη διοίκηση του club και στον Μπενίτεθ να είναι συγκεκριμένο: να συμβιβαστούν με έναν χαφ μικρότερης αξίας που δεν τον καλύπτει ή να μεταθέσουν τη μεταγραφή για το καλοκαίρι;

Για τον υπογράφοντα, η απάντηση είναι εύκολη, λαμβάνοντας υπόψη το ντεμπούτο του Σωτήρη Κοντούρη. Είναι προτιμότερο να στηριχτεί ο 21χρονος αμυντικός χαφ από την έλευση ενός ξένου αμφιβόλου αξίας, που θα του στερήσει χρόνο και εξέλιξη. Ο Κοντούρης είναι το βασικό «εξάρι» της Εθνικής Ελπίδων που παίζει καλά και έχει τις ικανότητες για να μετατραπεί σε στυλοβάτη της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Εδώ που φτάσαμε, οι «πράσινοι» να εμπιστευτούν τον Κοντούρη και το καλοκαίρι να τον πλαισιώσουν με έναν ξένο εγνωσμένης αξίας, για να σχηματίσουν το δίδυμο που θα αποτελέσει τη «ραχοκοκαλιά» της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Υ.Γ.: Το βίντεο που δημιούργησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να τιμήσουν τα γενέθλια του Συλλόγου, ήταν εξαιρετικό. Από τη σύλλυψη της ιδέας μέχρι και την εκτέλεση της, με τη συμμετοχή των παιδιών της ακαδημίας, το αποτέλεσμα αρμόζει στο μέγεθος του Τριφυλλιού. Μπορεί τα αποτελέσματα να αδικούν τις προσπάθειες πολλών εργαζόμενων, όμως σε όλα τα επίπεδα ο «πράσινος» οργανισμός έχει βελτιωθεί ραγδαία και συνεχίζει να το πράττει.

