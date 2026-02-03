Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 118 χρόνια ιστορίας και ο Σλούκας ευχήθηκε: «Οικογένεια, αφοσίωση, στόχους, αγάπη» (vid)
Ο αρχηγός του μπασκετικού τμήματος του Παναθηναϊκού ευχήθηκε για την συμπλήρωση των 118 χρόνων του συλλόγου
«Oικογένεια, αφοσίωση, στόχους, αγάπη», αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο Κώστας Σλούκας, για να ευχηθεί για τη συμπλήρωση 118 χρόνων του Παναθηναϊκού.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η «πράσινη» ΚΑΕ, στα social media, οι παίκτες και ο προπονητές του μπασκετικού τμήματος, ευχήθηκαν στον σύλλογο.
Όσα ευχήθηκαν ο Σλούκας, ο Αταμάν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τα 118 χρόνια του συλλόγου
118 χρόνια ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών ☘️
Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία συνεχίζει να… pic.twitter.com/I8aDpQBC5R
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 2, 2026
Ο κόουτς Εργκίν Αταμάν σημείωσε: «Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι πάθος. Πάθος για τον αθλητισμό. Πάθος για το μπάσκετ». «Το δεύτερο σπίτι μου», χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει πως είναι «η πρόκληση της ζωής μου».
«Τρόπος ζωής» είναι το Τριφύλλι για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και «η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη» για τον Τζέντι Όσμαν. «Να κερδίζεις», είπε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς είπε: «Μια πλούσια παράδοση νικών, στην οποία ελπίζω να προσθέσω κι εγώ».
Τη λέξη «ιστορία» επέλεξε και ο Ματίας Λεσόρ. Ο Κέντρικ Ναν από την πλευρά του ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι ένας παθιασμένος σύλλογος, με τεράστια αξία, ειδικά στην καρδιά μου. Είναι σπίτι».
Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος!
Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας!
