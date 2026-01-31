Τι είπε ο Σλούκας για το «διπλό» κόντρα στη Βιλερμπάν
Δείτε όσα είπε ο MVP Κώστας Σλούκας μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, ήταν ο πολυτιμότερος στη νίκη με 79-78 επί της Βιλερμπάν. Τελείωσε το ματς με 26 πόντους (2/4διπ., 4/5τρ., 10/10β.), πετυχαίνοντας καθοριστικές βολές στο φινάλε, ενώ μοίρασε και 9 ασίστ, συγκεντρώνοντας έτσι 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας
Στις δηλώσεις του στο flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, αν και στο τέλος χαλαρώσαμε για κάποιο λόγο, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος είναι η νίκη.
Η Euroleague είναι ένας μαραθώνιος με πάρα πολλά παιχνίδια, εμείς ήμασταν συμπαγείς και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος».
- Τι είπε ο Σλούκας για το «διπλό» κόντρα στη Βιλερμπάν
- Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Γαλλία
- Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
- Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91: «100άρα» με έξι διψήφιους οι Βάσκοι
- Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
- Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
- Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις