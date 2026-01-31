Τι είπε ο Σλούκας για το «διπλό» κόντρα στη Βιλερμπάν

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, ήταν ο πολυτιμότερος στη νίκη με 79-78 επί της Βιλερμπάν. Τελείωσε το ματς με 26 πόντους (2/4διπ., 4/5τρ., 10/10β.), πετυχαίνοντας καθοριστικές βολές στο φινάλε, ενώ μοίρασε και 9 ασίστ, συγκεντρώνοντας έτσι 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας

Στις δηλώσεις του στο flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, αν και στο τέλος χαλαρώσαμε για κάποιο λόγο, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος είναι η νίκη.

Η Euroleague είναι ένας μαραθώνιος με πάρα πολλά παιχνίδια, εμείς ήμασταν συμπαγείς και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος».