«Απόδραση» στο Λονδίνο για τον Κώστα Σλούκα και την οικογένειά του (pics)

Μετά την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα με 91-69 ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τέσσερις ημέρες ρεπό στους παίκτες του -με παρέμβαση μάλιστα του Κώστα Σλούκα- κι έτσι ο έμπειρος γκαρντ άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να βρεθεί στο Λονδίνο με την οικογένειά του.

Άλλωστε το προσεχές Σαββατοκύριακο (29-30/11) δεν υπάρχουν παιχνίδια στη Basket League κι έτσι το όμορφο ζευγάρι μαζί με παιδιά τους ταξίδεψε στο στολισμένο Λονδίνο.

Οπως μπορείτε να δείτε παρακάτω τόσο ο Σλούκας όσο και σύντροφος της ζωής του του ανέβασαν φωτογραφίες στους λογαριασμούς που διατηρούν στα social media, δείχνοντας απόλυτα χαρούμενοι και να απολαμβάνουν το κάθε δευτερόλεπτο.

Ο έμπειρος γκαρντ ήταν… κλειδί στη μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού στα επιτυχημένα αποτελέσματα και παρά τα 35 του χρόνια παίζει σαν έφηβος.