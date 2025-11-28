«Απόδραση» στο Λονδίνο για τον Κώστα Σλούκα και την οικογένειά του (pics)
Ολιγοήμερες διακοπές στην πρωτεύουσα της Αγγλίας για τον 35χρονο γκαρντ του Παναθηναϊκού, τη σύζυγο και τα παιδιά τους.
Μετά την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα με 91-69 ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τέσσερις ημέρες ρεπό στους παίκτες του -με παρέμβαση μάλιστα του Κώστα Σλούκα- κι έτσι ο έμπειρος γκαρντ άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να βρεθεί στο Λονδίνο με την οικογένειά του.
Άλλωστε το προσεχές Σαββατοκύριακο (29-30/11) δεν υπάρχουν παιχνίδια στη Basket League κι έτσι το όμορφο ζευγάρι μαζί με παιδιά τους ταξίδεψε στο στολισμένο Λονδίνο.
Ο έμπειρος γκαρντ ήταν… κλειδί στη μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού στα επιτυχημένα αποτελέσματα και παρά τα 35 του χρόνια παίζει σαν έφηβος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
