Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και για επιθετικό, κοιτάζει την περίπτωση του Ντουάρτε

Κάνει τον χειμώνα… καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, που έχει ήδη ανακοινώσει 8 μεταγραφές, με πιο πρόσφατες αυτές των Σισοκό και Ερνάντεθ και όπως όλα δείχνουν δεν θα σταματήσει εκεί.

Οι Πράσινοι σύμφωνα με πληροφορίες θέλουν να προσθέσουν και έναν επιθετικό στο ρόστερ του με τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, Μπρούνο Ντουάρτε.

Αυτός είναι ο επιθετικός που θέλει ο Παναθηναϊκός

Ο Μπρούνο Ντουάρτε είναι Βραζιλιάνος επιθετικός που ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Σάο Πάολο και της Παλμέιρας πριν υπογράψει επαγγελματικά με τη Πορτουγκέζα το 2016.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη με την ουκρανική Λβιβ, όπου ξεχώρισε με 10 γκολ, και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Πορτογαλία με τη Γκμαράες.

Ακολούθησαν θητείες στη Σαουδική Αραβία με τη Νταμάκ και στην Πορτογαλία με τη Φαρένσε, πριν μεταγραφεί στον Ερυθρό Αστέρα το καλοκαίρι του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο τριών ετών. Στη Σερβία έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο και συμμετέχει με την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 30 ματς, σημειώνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.