Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω η συνομιλία με τον Ράφα Μπενίτεθ» (vid)
Ποδόσφαιρο 02 Φεβρουαρίου 2026, 16:37

Τον ρόλο που έπαιξε ο Ράφα Μπενίτεθ και η σχέση που έχει μαζί του αλλά και ο Τζιμπρίλ Σισέ ανέδειξε ο Μούσα Σισοκό στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Τα λόγια που του είπε ο Ράφα Μπενίτεθ και το μέγεθος του Παναθηναϊκού ως κλαμπ, έπεισαν τον Μούσα Σισοκό για να αποδεχθεί την πρόταση των πράσινων και να συνεχίσει την καριέρα του στην Super League, όπως τόνισε ο ίδιος στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του τριφυλλιού.

Ο 36χρονος Γάλλος μέσος με θητεία, μεταξύ άλλων, σε Νιούκαστλ, Τότεναμ και Ναντ ανέφερε μάλιστα οτι παρακολουθούσε παιχνίδι του Παναθηναϊκού όταν αγωνιζόταν σε αυτόν ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε ο Σισοκό στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Τι σε οδήγησε στην απόφαση να έρθεις στον Παναθηναϊκό;

«Πρώτα απ’ όλα μίλησα με τον προπονητή και αυτό ήταν ένα από τα κλειδιά για να έρθω. Τον γνωρίζω από την κοινή μας παρουσία στην Νιουκάστλ, η οποία μπορεί να μην ήταν μακροχρόνια, αλλά είχαμε εξαιρετική σχέση. Ο τρόπος που δούλευε ήταν καλός και όταν μου είπε ότι με ήθελε να έρθω, ήμουν χαρούμενος γι’ αυτό. Επίσης εδώ αγωνίζονται κάποιοι συμπαίκτες μου στην Γαλλία, ο Αλμπάν Λαφόν και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Μου είπαν πολύ καλά λόγια για τον σύλλογο και την πόλη. Επιπλέον γνωρίζω πως ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος γιατί τον παρακολουθούσα όταν αγωνίζονταν εδώ ο Τζιμπρίλ Σισέ. Είναι σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Επιζητούσα μια νέα πρόκληση, οπότε θεωρώ ότι ήταν το κατάλληλο μέρος για να έρθω. Ελπίζω να το απολαύσω και να πετύχουμε αρκετά σημαντικά πράγματα».

Στις συζητήσεις σου με τον κ. Μπενίτεθ αναλύθηκε το σχέδιο που υπάρχει στην ομάδα;

«Ναι ασφαλώς το σχέδιο είναι πάντα σημαντικό. Μου ανέφερε ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο για το Κύπελλο κι έχουμε σύντομα έναν σπουδαίο ημιτελικό. Επίσης, ότι συνεχίζουμε στο Europa League και θέλουμε να προχωρήσουμε. Στο Πρωτάθλημα γνωρίζω ότι υπάρχει απόσταση από την πρώτη τετράδα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει καλό υλικό για να προσπαθήσει να προλάβει τις πρώτες θέσεις και να τερματίσει όσο ψηλότερα μπορεί. Όλα αυτά με έκαναν να πάρω αυτήν την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε καλά πράγματα όλοι μας».

Βλέποντας τη σπουδαία καριέρα σου σε Γαλλία και Αγγλία, ίσως κάποιοι να παραξενεύονται που βρίσκεται στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

«Για εμένα δεν είναι παράξενο. Το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας μου έπαιξα στην Γαλλία και ακόμα περισσότερα στην Αγγλία, αλλά το ποδόσφαιρο υπάρχει παντού στον κόσμο. Δεν είχα προγραμματίσει να έρθω στην Αθήνα, γιατί δεν γνώριζα το μέλλον, όμως μόλις μίλησα με τον μάνατζέρ μου και μου είπε όσα χρειαζόμουν, ήμουν ικανοποιημένος. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό από παλιά, ξέρω ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ο Τσιριβέγια και ο Λαφόν μου είπαν πολλά καλά για την ομάδα. Οπότε μετά απ’ αυτά ήταν ξεκάθαρη η απόφασή μου να προσπαθήσω να έρθω εδώ το συντομότερο δυνατό και να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος και να βοηθήσω την ομάδα στην επίτευξη των στόχων».

Με τι θα ήσουν ικανοποιημένος από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό;

«Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προσαρμοστώ, να γνωρίσω καλά όλους τους συμπαίκτες μου και το πιο εφικτό αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κερδίσουμε είναι το Κύπελλο, γιατί είμαστε στα ημιτελικά κι αυτός είναι θα είναι ο βασικός μας στόχος. Έπειτα να τερματίσουμε όσο ψηλότερα μπορούμε στο Πρωτάθλημα, κάτι που θα είναι δύσκολο, γιατί έχουμε σημαντικούς αντιπάλους. Όμως έχουμε καλούς παίκτες και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε και στο Europa League να πάμε όσο μακρύτερα γίνεται διότι στα ευρωπαϊκά Κύπελλα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν θα βάλουμε όμως όρια. Όπου κι αν έπαιξα, πάντα προσπαθούσα για τη νίκη ανεξαρτήτως αντιπάλων. Κάποιες νικάς, άλλες χάνεις, άλλες το παιχνίδι λήγει ισόπαλο, εάν έχεις τη νοοτροπία να κερδίσεις και να ανταγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο που μπορείς, όλα είναι ικανά να συμβούν στο ποδόσφαιρο».

Τι μπορούν να περιμένουν από εσένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού;

«Καλή ερώτηση. Θα ήταν εύκολο να πω ότι θα προσφέρω αυτό ή το άλλο, αλλά η καλύτερη απάντηση είναι στο γήπεδο. Δεν είμαι απ’ αυτούς που τους αρέσει να υπόσχονται, αλλά μου αρέσει να δείχνω και να αποδεικνύω στο γήπεδο. Δίνω τα πάντα, υποστηρίζω και βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Επίσως, έχω εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους νεαρούς συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα προσπαθήσω να συμβεί ό,τι καλύτερο όσο είμαι εδώ και όπως είπα, να κατακτήσουμε τρόπαια, να απολαύσουμε τα παιχνίδια, να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας, να πανηγυρίσουμε μαζί νίκες και να τους κάνουμε υπερήφανους».

Θεωρείς ότι αναμένουν όλοι με την εμπειρία σου να ηγηθείς, βοηθώντας τους συμπαίκτες σου;

«Ναι, είναι σίγουρα απ’ αυτά που θα πρέπει να κάνω. Μίλησα ήδη με τη διοίκηση γι’ αυτό. Γνωρίζουν την εμπειρία μου, έπαιξα σε πολλούς συλλόγους με διαφορετικούς συμπαίκτες, είχα τα πάνω μου και τα κάτω μου, έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσω αυτά να τα φέρω στην ομάδα, όμως δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές εδώ και κανόνες. Θα βρω το χώρο μου σιγά σιγά και, όπως είπα, θα προσπαθήσω να φέρω στην ομάδα όσα ξέρω, γιατί μπορεί να φανούν χρήσιμα».

Πες μας την εμπειρία από την συνεργασία σου στην Νιουκάστλ με τον κ. Μπενίτεθ:

«Όπως είπα είναι ένας σπουδαίος προπονητής με μεγάλη καριέρα. Έχει προπονήσει τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Παρ’ ότι είχαμε κοινή παρουσία τριών μηνών στην Νιουκάστλ γιατί μετά έφυγα, κρατήσαμε καλή σχέση, ανταλλάσσοντας μηνύματα ανά διαστήματα. Ήταν εύκολο να αποφασίσω, γιατί μου τηλεφώνησε εξηγώντας μου το σχέδιο, την κατάσταση της ομάδας, την πόλη. Γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι μου και μου είπε ότι θα ταιριάξει στην ομάδα και στο Πρωτάθλημα. Είμαι ικανοποιημένος και χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο, να βοηθήσω στους συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας».

YouTube thumbnail

Xρηματιστήριο Αθηνών
Vita.gr
Business
inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σύνταξη
Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
Περίεργες καταστάσεις ξανά 02.02.26

Γεώργιος Μαζιάς
Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σύνταξη
«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σύνταξη
Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual
Εγινε η μεταγραφή 02.02.26

Γεώργιος Μαζιάς
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο
Παρέμβαση 02.02.26

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
«Prada ή Zara;» 02.02.26

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο – Το προφίλ του 27χρονου που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν
Ελλάδα 02.02.26

Σύνταξη
Κρήτη: Δύο προσωρινές δομές μεταναστών – Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Σε Χανιά και Ηράκλειο 02.02.26

Σύνταξη
Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
Ελλάδα 02.02.26

Σύνταξη
Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Νέα παγκόσμια τάξη 02.02.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ράμμος: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής – Πού εντοπίζει το πρόβλημα
Με φόντο την αναθεώρηση 02.02.26

Σύνταξη
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Πολλαπλή νοσηρότητα 02.02.26

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Power Providers Post February Electricity Tariffs
English edition 02.02.26

Σύνταξη
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
Υποτροπίασε 02.02.26

Σύνταξη
War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου
Έκθεση 02.02.26

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό
Βίντεο 02.02.26

Σύνταξη
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Σύνταξη
