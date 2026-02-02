Παίκτης του Παναθηναϊκού κι επίσημα ο Χάβι Ερνάντεθ
Λίγη ώρα μετά την απόκτηση του Μούσα Σισοκό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα και τον 27χρονο αμυντικό Χάβι Ερνάντεθ, ως δανεικό, με οψιόν αγοράς από τη Λεγανιές.
- Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
- Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
- Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
- Δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Μετά την απόκτηση του Μούσα Σισοκό, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του και τον Χάβι Ερνάντεθ, ανακοινώνοντας τον Ισπανό αμυντικό με τη μορφή δανεισμού από τη Λεγανιές. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Πράσινοι διατηρούν και οψιόν αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι, σε περίπτωση που πειστούν από τις εμφανίσεις του.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Χάβι Ερντάντεθ
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Χάβι Ερνάντεθ από την ισπανική Λεγανιές. Ο Ισπανός αμυντικός αποτελεί την έβδομη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.
Ο Χάβι Ερνάντεθ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στο Κάντιθ της Ισπανίας. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Σεβίλης και στα 16 του πήγε στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης όπου και παρέμεινε έως τα 19 του. Τότε δόθηκε δανεικός στην Ελ Εχίδο, ομάδα τοπικής κατηγορίας. Ένα χρόνο μετά παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στη Ρεάλ Οβιέδο, παίζοντας στη δεύτερη καρηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τη σεζόν 2019-20 γύρισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος στη δεύτερη ομάδα. Εν τέλει σε ηλικία 22 ετών τον απέκτησε η Λεγανιές, η οποία τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη διετία κέρδισε τη φανέλα του βασικού και έκανε το μεγάλη βήμα στην Primera Division με δανεισμό στη Χιρόνα. Το 2023 δόθηκε δανεικός στην Κάντιθ και πάλι στη μεγάλη κατηγορία, ώσπου το 2024 η Λεγανιές τον επανέφερε στο ρόστερ της, αγωνιζόμενη πλέον στην Primera Division. Το καλοκαίρι του 2025 ο Ερντάντεθ άλλαξε ήπειρο, καθώς δόθηκε δανεικός στην Αλ Αραμπι του Κατάρ.
Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 26.
Καλωσορίζουμε τον Χάβι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».
- Παίκτης του Παναθηναϊκού κι επίσημα ο Χάβι Ερνάντεθ
- Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
- Το πρωτάθλημα θα το πάρει… – Δείτε την πρόβλεψη του supercomputer για την πρωταθλήτρια Αγγλίας
- Βόλεϊ: Ο Γιούτζι Νισίντα ζήτησε την πιο ειλικρινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό (vid)
- Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
- Ένας «κομάντο» στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού
- Σοβαρός τραυματισμός για Τερ Στέγκεν, επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα
- Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά 511 ημέρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις