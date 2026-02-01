Κλείνει τον Χάβι Ερνάντεθ ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την απόκτηση του αριστερού μπακ της Λεγανές, Χάβι Ερνάντεθ.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κάνει τον χειμώνα… καλοκαίρι και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Χάβι Ερνάντεθ, για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.
Ο 27χρονος Ισπανός αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, ανήκει στη Λεγανές και από την αρχή της σεζόν φορά τη φανέλα της Αλ Αραμπί του Κατάρ, ως δανεικός, ωστόσο επιθυμία του παίκτης ήταν να επιστρέψει στην Ευρώπη.
Αυτή πρόκειται να είναι η έκτη μεταγραφή των Πράσινων, μετά από αυτές των Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάβες και Αντίνο, ενώ «κλεισμένος» θα πρέπει να θεωρείται και ο Μούσα Σισοκό, ο οποίος θα συνεργαστεί ξανά με τον Ράφα Μπενίτεθ.
Ποιος είναι ο Χάβι Ερνάντεθ
Ο Χάβι Ερνάντεθ είναι προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο να έχει αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα της Βασίλισσας. Από’ κει και πέρα έχει φορέσει τις φανέλες των Λεγανές, Τζιρόνα και Κάντιθ, στην Ισπανία, με πάνω από 180 ματς σε La Liga και La Liga 2.
