Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του με τη Βικτόρια Πλζεν
Η UEFA γνωστοποίησε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν για τα πλέι οφ του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται ξανά με τη Βικτόρια Πλζεν μετά το 0-0 στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Europa League, αυτή τη φορά για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.
Το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) η UEFA ανακοίνωσε το ακριβές πρόγραμμα με ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων των «πράσινων» με τους Τσέχους.
Συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στις 22:00 στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς στο Πλζεν θα διεξαχθεί στις 26 του ίδιου μήνα στις 19:45.
Panathinaikos or Viktoria Plzeň? 😤#UELdraw pic.twitter.com/PTb8KvtLX0
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 30, 2026
