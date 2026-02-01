ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια – Με Πανσερραϊκό ο ΠΑΟΚ, με Κηφισιά ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων θα ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το ματς που ξεχωρίζει φυσικά είναι το μεγάλο ντέρμπι κορυφής στις 21:00 μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «Ένωση» τρέχει ένα αήττητο σερί 10 αγώνων στο πρωτάθλημα, με εννέα νίκες και μια ισοπαλία, έχοντας ως τελευταία ήττα αυτή στο Φάληρο με 2-0.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη σπουδαία νίκη-πρόκριση επί του Άγιαξ στα νοκ-άουτ του Champions League και η ψυχολογία τους βρίσκεται στα ύψη. Στην αποστολή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι μέσα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Αντρέ Λουίζ, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Ταρέμι.

Στις 19:30 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό σε ένα πολύ ιδιαίτερο ματς, λόγω του χαμού των επτά οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά» στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η τραγωδία στη Ρουμανία είναι ακόμα νωπή και η οικογένεια του «Δικεφάλου του Βορρά» θέλει να αποχαιρετίσει τα παιδιά που χάθηκαν, με το αγωνιστικό σκέλος να περνά στη δεύτερη μοίρα.

Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Κηφισιά στη Λεωφόρο και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρώτης τετράδας και του Λεβαδειακού. Από την πλευρά της η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει χάσει έδαφος τις τελευταίες αγωνιστικές και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

H αποστολή της Κηφισιάς: Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Λάμψιας, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Μίγιτς.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 16:00 με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Αστέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

16:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Αστέρας (Novasports Prime)

17:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

21:00 «Allwyn Arena», ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1)