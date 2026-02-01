sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια – Με Πανσερραϊκό ο ΠΑΟΚ, με Κηφισιά ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 01 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια – Με Πανσερραϊκό ο ΠΑΟΚ, με Κηφισιά ο Παναθηναϊκός

Ξεχωρίζει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό από το πρόγραμμα της Κυριακής (1/2) – Εντός έδρας αγώνες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Σύνταξη
Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων θα ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το ματς που ξεχωρίζει φυσικά είναι το μεγάλο ντέρμπι κορυφής στις 21:00 μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «Ένωση» τρέχει ένα αήττητο σερί 10 αγώνων στο πρωτάθλημα, με εννέα νίκες και μια ισοπαλία, έχοντας ως τελευταία ήττα αυτή στο Φάληρο με 2-0.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη σπουδαία νίκη-πρόκριση επί του Άγιαξ στα νοκ-άουτ του Champions League και η ψυχολογία τους βρίσκεται στα ύψη. Στην αποστολή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι μέσα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Αντρέ Λουίζ, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Ταρέμι.

Στις 19:30 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό σε ένα πολύ ιδιαίτερο ματς, λόγω του χαμού των επτά οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά» στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η τραγωδία στη Ρουμανία είναι ακόμα νωπή και η οικογένεια του «Δικεφάλου του Βορρά» θέλει να αποχαιρετίσει τα παιδιά που χάθηκαν, με το αγωνιστικό σκέλος να περνά στη δεύτερη μοίρα.

Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Κηφισιά στη Λεωφόρο και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρώτης τετράδας και του Λεβαδειακού. Από την πλευρά της η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει χάσει έδαφος τις τελευταίες αγωνιστικές και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

H αποστολή της Κηφισιάς: Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Λάμψιας, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Μίγιτς.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 16:00 με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Αστέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Άρης 0-1
Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2
Βόλος – ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 

16:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Αστέρας (Novasports Prime)
17:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Cosmote Sport 1)
19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)
21:00 «Allwyn Arena», ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1)

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Αθλητική Ροή
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Stream sports
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ της Καλαμάτας για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τρομερή εμφάνιση από τον Σέντλατσεκ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Απαιτείται στήριξη 01.02.26

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν
ΔΥΠΑ 01.02.26

Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
