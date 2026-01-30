Συμφώνησε με την ΑΕΚ και έρχεται στην Ελλάδα ο Σαχαμπό!
Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα ο παίκτης;
«Done deal» φαίνεται πως υπάρχει ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Σταντάρ Λιέγης, για τον 20χρονο μέσο από τη Ρουάντα, Χακίμ Σαχαμπό.
Ο νεαρός χαφ είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της Ένωσης και αναμένεται σήμερα (30/1) αργά το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί.
Ποιος είναι ο Χακίμ Σαχαμπό
Ο Σαχαμπό έχει καταγωγή από τη Ρουάντα, με την εθνική της οποίας έχει 9 συμμετοχές την τελευταία διετία, ωστόσο έχει γεννηθεί στο Βέλγιο. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες των Άντερλεχτ, Γκενκ, Λιλ και Σταντάρ Λιέγης. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Μπέερσχοτ με την μορφή δανεισμού, ενώ φέτος έχει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Σταντάρ Λιέγης.
