ΠΑΕ ΑΕΚ: «Ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ»
Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τον άδικο χαμό των εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω για τ0 δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία για το ματς με τη Λιόν.
Η Ένωση έκανε λόγο για θλιβερό γεγονός, ενώ ανέφερε πως οι οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους χρειάζονται στήριξη και κουράγιο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.
Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Για την ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος».
