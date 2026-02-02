«Δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Αλ Αχλί ο Νταμς» (vid)

Σύμφωνα με το Tuttomercatoweb, ο Ματέο Νταμς οδεύει στον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Βέλγος αριστερός μπακ είναι κοντά στην αποχώρηση από την Αλ Αχλί, προκειμένου να ενταχθεί στο «τριφύλλι» με τη μορφή του δανεισμού.

Το ρεπορτάζ των Ιταλών ανέφερε πως ο 21χρονος Βέλγος αριστερός μπακ, που πήγε στην Σαουδική Αραβία τον Γενάρη του 2025 από την Αϊντχόφεν με μία μεταγραφή που έφτασε τα 9 εκατ. ευρώ, φαίνεται πως είναι κοντά στην αποχώρηση, παρ’ ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Νταμς θήτευσε στα τμήματα υποδομής της Άντβερπ και της Αϊντχόφεν, όπου έκανε και το βήμα παραπάνω. Στην πρώτη ομάδα της PSV είχε καταγράψει 24 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Αλ Αχλί χρειάζεται να ανοίξει κάποια από τις θέσεις των ξένων παικτών που έχει για να προχωρήσει σε αντίστοιχη μεταγραφική κίνηση ξένου ποδοσφαιριστή κι έχει προκρίνεται ως καλύτερη επιλογή τη δική του αποχώρηση, με τους Ιταλούς να τονίζουν πως ο Νταμς προορίζεται για να πάει στο «τριφύλλι» ως δανεικός και πλέον μένει να φανεί τι εξελίξεις θα υπάρξουν στη συγκεκριμένη υπόθεση.