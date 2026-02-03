Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και σημαντική περίοδο, καθώς η σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία και οι υψηλοί στόχοι που έχει θέσει θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Η εικόνα του τριφυλλιού δεν πείθει, ενώ η ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη έφερε αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου, μετά και το «ξέσπασμα» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Οι πράσινοι μπαίνουν σε μια κομβική διαβολοβδομάδα με αναμέτρηση εντός έδρας απόψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και σε 48 ώρες με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, σε δύο ματς που θα κρίνουν πολλά. Παράλληλα, με την αγωνιστική δράση του τριφυλλιού όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις και στο μεταγραφικό μέτωπο.

Με τις περιπτώσεις των Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να είναι στον… αέρα στο NBA και οι Νικς μαζί με τους Σανς να ψάχνονται για να τους ανταλλάξουν πριν την trade deadline που είναι στις 5 Φεβρουαρίου, καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ο Παναθηναϊκός, ο Γιαμπουσέλε και ο Χέις-Ντέιβις

Πρόκειται για δύο παίκτες τοπ επιπέδου που στη Euroleague μπορούν να κάνουν τη διαφορά και την ίδια στιγμή και οι δύο μοιάζει δύσκολο να μείνουν στις ομάδες τους, καθώς δεν παίζουν.

Ο μεν Γιαμπουσέλε υπέγραψε ένα διετές συμβόλαιο ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νικς, μετά το θετικό πέρασμά του από τους Σίξερς. Όμως, δεν υπολογίζεται σημαντικά (2,7 πόντοι και 2,1 ριμπάουντ 41 συμμετοχές) από τους Νικς και δεν είναι τυχαίο πως πρόσφατα… άνοιξε την πόρτα της προοπτικής της επιστροφής στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, ο Χέις-Ντέιβις έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Σανς, ύψους 2,05 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως δεν έχει την υποστήριξη του οργανισμού που θα ήθελε, μετρώντας μόλις 1,3 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν σε περίπου 48 ώρες και με τις δύο περιπτώσεις, όμως είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τις εξελίξεις τόσο για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις, αλλά και για άλλους παίκτες από το NBA.