Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 09:30
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός
Euroleague 03 Φεβρουαρίου 2026, 10:24

Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Στο NBA μετράνε αντίστροφα για την trade deadline και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι δύο από τους παίκτες που θα απασχολήσουν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και σημαντική περίοδο, καθώς η σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία και οι υψηλοί στόχοι που έχει θέσει θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Η εικόνα του τριφυλλιού δεν πείθει, ενώ η ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη έφερε αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου, μετά και το «ξέσπασμα» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Οι πράσινοι μπαίνουν σε μια κομβική διαβολοβδομάδα με αναμέτρηση εντός έδρας απόψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και σε 48 ώρες με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, σε δύο ματς που θα κρίνουν πολλά. Παράλληλα, με την αγωνιστική δράση του τριφυλλιού όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις και στο μεταγραφικό μέτωπο.

Με τις περιπτώσεις των Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να είναι στον… αέρα στο NBA και οι Νικς μαζί με τους Σανς να ψάχνονται για να τους ανταλλάξουν πριν την trade deadline που είναι στις 5 Φεβρουαρίου, καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ο Παναθηναϊκός, ο Γιαμπουσέλε και ο Χέις-Ντέιβις

Πρόκειται για δύο παίκτες τοπ επιπέδου που στη Euroleague μπορούν να κάνουν τη διαφορά και την ίδια στιγμή και οι δύο μοιάζει δύσκολο να μείνουν στις ομάδες τους, καθώς δεν παίζουν.

Ο μεν Γιαμπουσέλε υπέγραψε ένα διετές συμβόλαιο ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νικς, μετά το θετικό πέρασμά του από τους Σίξερς. Όμως, δεν υπολογίζεται σημαντικά (2,7 πόντοι και 2,1 ριμπάουντ 41 συμμετοχές) από τους Νικς και δεν είναι τυχαίο πως πρόσφατα… άνοιξε την πόρτα της προοπτικής της επιστροφής στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, ο Χέις-Ντέιβις έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Σανς, ύψους 2,05 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως δεν έχει την υποστήριξη του οργανισμού που θα ήθελε, μετρώντας μόλις 1,3 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν σε περίπου 48 ώρες και με τις δύο περιπτώσεις, όμως είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τις εξελίξεις τόσο για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις, αλλά και για άλλους παίκτες από το NBA.

Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Euroleague 03.02.26

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα μεταλλίου για τα χρυσά κορίτσια του πόλο

Να... τριτώσει το καλό των χρυσών μεταλλίων θέλει η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας, όπου το βράδυ της Τρίτης κοντράρεται με την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Euroleague 03.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
Φωτογραφίες - Βίντεο 03.02.26

Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες

«Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια», επισημαίνει αγρότης από το Κιλκίς επισημαίνοντας ότι οι χείμαρροι, που φουσκώνουν και προκαλούν τις πλημμύρες δεν έχουν καθαριστεί εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026
English edition 03.02.26

Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026

The measure will be implemented through the state’s new Integrated Public Information System and is aimed at increasing transparency and improving the recording of overtime work

Σύνταξη
«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του
Βίντεο 03.02.26

«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του

«Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς

Σύνταξη
Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»
Τι είπε η Δημογλίδου 03.02.26

Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»

Έχει επιβεβαιωθεί ότι η 16χρονη Λόρα πέταξε για Γερμανία - Θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, δήλωσε η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα μεταλλίου για τα χρυσά κορίτσια του πόλο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα μεταλλίου για τα χρυσά κορίτσια του πόλο

Να... τριτώσει το καλό των χρυσών μεταλλίων θέλει η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας, όπου το βράδυ της Τρίτης κοντράρεται με την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν
Ανεξάρτητες Αρχές 03.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν

Βέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - «Η Κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες», υπογραμμίζει

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη – Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη - Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι

Οι δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη, είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025

Σύνταξη
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Νέα Πέραμος 03.02.26

Δολοφονία 27χρονου: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Φτάνει πια» 03.02.26

Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών απαντά στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Σύνταξη
