Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Coca Cola Arena με την ομάδα του Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική της Euroleague και θέλει τη νίκη για να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών στον οποίο βαδίζει τον τελευταίο καιρό, καθώς έχει πέντε συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι με την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς. Από αυτήν απουσιάζει ο Όμηρος Νετζήπογλου, ενώ εκτός είναι και οι Μόντε Μόρις, Κώστας Παπανικολάου και Φρανκ Νιλικίνα.

Αναλυτικά η δωδεκάδα Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι:

Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ

Οι Πειραιώτες μετρούν ένα εξαιρετικό ρεκόρ στα τελευταία εννιά παιχνίδια τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς έχουν οκτώ νίκες και μια ήττα, κάτι που τους έχει φέρει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας (με 16-8), πίσω μόνο από την πρωτοπόρο Φενέρ (η οποία είναι στο 17-7). Και μην ξεχνάμε βεβαίως πως υπάρχει κα σ’ εκκρεμότητα η αναμέτρηση των πρωταθλητών Ελλάδος με την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ, ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Ο αγώνας με την Φενέρ είναι κάτι που θ’ απασχολήσει αργότερα τον προπονητή και τους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς τώρα το μυαλό όλων είναι στους αγώνες με Ντουμπάι και Βίρτους, που ακολουθεί την Παρασκευή, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το «βλέμμα» στραμμένο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.