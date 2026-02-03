Ντουμπάι BC: Με Πετρούσεφ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Ντουμπάι BC κόντρα στον Ολυμπιακό (18:00), για την 26η αγωνιστική της Euroleague, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε στο γόνατο.

Η συμμετοχή του Πετρούσεφ ήταν μέχρι πρότινος αμφίβολη για την αποψινή αναμέτρηση, ωστόσο ο Σέρβος τέθηκε στη διάθεση του Γκόλεματς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πετρούσεφ ξεκίνησε να αισθάνεται ενοχλήσεις στο ματς της Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά ο ίδιος είναι έτοιμος για το ματς με τους Ερυθρόλευκους. Ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών είναι κομβικός για την Ντουμπάι, καθώς τη φετινή σεζόν μετράει 13 πόντους και 5,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σουτάρει με 59.1% στο δίποντο και 3.9 εύστοχα σε 6.6 προσπάθειες και 38.5% στο τρίποντο με 0.4 εύστοχα σε 1 προσπάθεια.

Μαζεύει 5.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με 1.3 επιθετικά και 3.8 αμυντικά, με το usage του στην επίθεση να είναι αρκετά ενεργό, καθώς σε 25 ματς φτάνει το 21.6% σε περίπου 25 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός για να φύγει με τη νίκη θα πρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα με τον δικό του γνώριμο τρόπο και να χτυπήσει μέσα στο ζωγραφιστό, εκεί όπου η ομάδα του Γκόλεματς πονάει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες οι οποίοι έχουν στη ρακέτα τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

Όσον αφορά στους διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης, η Ευρωλίγκα όρισε να σφυρίξουν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάνουελ Ατάρντ (Ιταλία).