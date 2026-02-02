Με το «βλέμμα» στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τρίτης εκτός έδρας την Ντουμπάι στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια Ευρωλίγκας την εβδομάδα που διανύουμε. Το δεύτερο είναι αυτό εναντίον της Βίρτους, με την ομάδα του λιμανιού να φιλοξενεί τους Ιταλούς το βράδυ της Παρασκευής στο ΣΕΦ.

Οι πειραιώτες μετρούν ένα εξαιρετικό ρεκόρ στα τελευταία εννιά παιχνίδια τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς έχουν οκτώ νίκες και μια ήττα, κάτι που τους έχει φέρει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας (με 16-8), πίσω μόνο από την πρωτοπόρο Φενέρ (η οποία είναι στο 17-7).

Και μην ξεχνάμε βεβαίως πως υπάρχει κα σ’ εκκρεμότητα η αναμέτρηση των πρωταθλητών Ελλάδος με την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ, ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Ο αγώνας με την Φενέρ είναι κάτι που θ’ απασχολήσει αργότερα τον προπονητή και τους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς τώρα το μυαλό όλων είναι στους αγώνες με Ντουμπάι και Βίρτους, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το «βλέμμα» στραμμένο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στόχος φυσικά των πειραιωτών είναι να κάνουν το δύο στα δύο αυτή την εβδομάδα και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η Φενέρ έχει αύριο ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, καθώς η ομάδα της Πόλης αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός θέλει λοιπόν τη νίκη κόντρα στη Ντουμπάι για να εκμεταλλευτεί και τυχόν ήττα της Φενέρ στην Βαρκελώνη, κάτι που φυσικά δεν είναι απίθανο, καθώς οι «μπλαουγκράνα» μπορούν να νικήσουν τους Τούρκους.

Το σίγουρο πάντως είναι πως αν η ομάδα του Πειραιά πάρει δυο νίκες στα παιχνίδια Τρίτης και Παρασκευής, θα μιλάμε για ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς ο Ολυμπιακός θα μετράει δέκα νίκες στα έντεκα τελευταία παιχνίδια του στην διοργάνωση και θ’ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ και Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Δύο ακόμα δηλαδή αγώνες, στους οποίους ο Ολυμπιακός θα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, με βάση την δυναμικότητα των ομάδων αλλά και την φόρμα στην οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο.

Βέβαια κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους «ερυθρόλευκους», ώστε να συνεχίσουν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα.

Αυτό πάντως που πρέπει να κάνουν οι πειραιώτες στον αγώνα με τη Ντουμπάι είναι να εκμεταλλευτούν τα αδύνατα σημεία των γηπεδούχων στην άμυνα κι έχουν φυσικά τις ικανότητες να το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο.