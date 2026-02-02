sports betsson
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Βεζένκοφ για Dubai BC: «Απρόβλεπτη ομάδα, σημαντική η επιστροφή του Μούσα»
Μπάσκετ 02 Φεβρουαρίου 2026, 21:45

Βεζένκοφ για Dubai BC: «Απρόβλεπτη ομάδα, σημαντική η επιστροφή του Μούσα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Dubai BC, για το μεγάλο ταξίδι, αλλά και για τον μήνα που διανύει.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Dubai BC αύριο Τρίτη (3/2, 18:00) για την Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να μιλά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ στάθηκε στο ταλέντο της ομάδας του Ντουμπάι, στο μακρινό ταξίδι, αλλά και στον εντυπωσιακό μήνα που διανύει ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

Κάνε μας αρχικά ένα σχόλιο για την Ντουμπάι. Υπάρχει κάποιος παίκτης-κλειδί για το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού;

«Πρόκειται για μία πολύ ταλαντούχα ομάδα που παίζει ένα εκ φύσεως επιθετικό μπάσκετ. Παίζει ένα παιχνίδι πολλών κατόχων και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιον παίκτη-κλειδί, αλλά θα έλεγα ότι η επιστροφή του Τζανάν Μούσα είναι πολύ σημαντική. Πλέον είναι όλοι υγιείς στην Dubai BC, κάτι που την καθιστά πολύ απρόβλεπτη ομάδα, ενώ έχει ήδη δείξει πόσο καλή είναι ιδιαίτερα στην έδρα της».

Σας βοήθησε το ταξίδι μία ημέρα νωρίτερα ώστε να προσαρμοστείτε;

«Εννοείται ότι το ταξίδι αυτό είναι διαφορετικό. Είναι πιο λίγο πιο ιδιαίτερο και λίγο μεγαλύτερο από ότι συνήθως, αλλά η ομάδα φρόντισε ώστε το ταξίδι να περάσει όσο πιο ομαλά γίνεται και τώρα είμαστε πανέτοιμοι για το παιχνίδι!».

Τον τελευταίο μήνα έχεις συνεχόμενες καλές εμφανίσεις, οι οποίες έχουν συνδυαστεί με το καλό πρόσωπο του Ολυμπιακού φέτος. Ο καλός Σασα κάνει τον Ολυμπιακό νικητή ή ο καλός Ολυμπιακός κάνει ακόμα καλύτερο τον Σάσα;

«Νομίζω ότι αυτά είναι αμφίδρομα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η ομάδα να παίζει καλά και να κερδίζει, γιατί οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση και χρόνο ώστε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Πάντα δίνω το 100% ώστε η ομάδα να κερδίζει. Αυτό με νοιάζει και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι τέλους».

