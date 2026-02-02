sports betsson
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Το πρωτάθλημα θα το πάρει… – Δείτε την πρόβλεψη του supercomputer για την πρωταθλήτρια Αγγλίας
Το πρωτάθλημα θα το πάρει… – Δείτε την πρόβλεψη του supercomputer για την πρωταθλήτρια Αγγλίας

Η Άρσεναλ παραμένει στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ και το supercomputer κάνει πρόβλεψη για την ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο στην Αγγλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
Vita.gr
Η Άρσεναλ εξακολουθεί να είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής ήταν κάτι παραπάνω από… βολικά για την ομάδα του Λονδίνου.

Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν εύκολα εκτός έδρας την Λιντς με 4-0, το ματς Τότεναμ – Σίτι έληξε ισόπαλο (2-2) ενώ η Άστον Βίλα γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Μπρέντφορντ.

Οι πρωτευουσιάνοι έχουν διαφορά έξι και εφτά βαθμών από Σίτι και Βίλα αντίστοιχα κι όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα χάσουν το πρωτάθλημα την φετινή σεζόν.

Αυτή είναι και η εκτίμηση που κάνει το supercomputer μετά από ανάλυση πολλών δεδομένων, καθώς ο υπερ-υπολογιστής θεωρεί ότι η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα θα καταφέρει στο φινάλε της σεζόν να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου.

Η πρόβλεψη μάλιστα που κάνει το supercomputer είναι πως οι Λονδρέζοι θα τερματίσουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 86 βαθμούς και στην δεύτερη θέση θα βρεθεί η Μάντσεστερ Σίτι με τέσσερις βαθμούς λιγότερους.

Κι όσο για την Άστον Βίλα; Η πρόβλεψη για τους «χωριάτες» είναι ότι θα βρεθούν στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας με 73 βαθμούς ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο υπερ-υπολογιστής θεωρεί πως η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ θα εξασφαλίσει την τέταρτη θέση, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα με 64 βαθμούς κι αυτό σημαίνει επιστροφή στο Champions League για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο υπηρεσιακός προπονητής της Γιουνάιτεντ και αν ο Κάρικ καταφέρει να βγάλει την ομάδα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τότε είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στον πάγκο της Γιουνάιτεντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Κι όσο για την Λίβερπουλ; Η πρόβλεψη για τους πρωταθλητές Αγγλίας είναι ότι θα τερματίσουν στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω από την Πέμπτη Τσέλσι, συγκεντρώνοντας 59 πόντους.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα μείνει εκτός Champions League εκτός και αν κατακτήσει φέτος την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως αυτά που προαναφέραμε είναι εκτιμήσεις ενός υπολογιστή μετά από επεξεργασία πολλών δεδομένων, αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι απομένουν 14 ακόμα αγωνιστικές και η μπάλα παίζεται στο… χορτάρι.

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο κι όμως αληθινό
Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ

Ο Γάλλος στόπερ μίλησε για τον μεγάλο στόχο των «κανονιέρηδων» και θεωρεί ότι η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Mάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Πιθανή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν θα συζητήσουν στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παραμένει η στρατιωτική προετοιμασία.

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο
«Καρφί» Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό, αλλά αφορά την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τις πραγματικές προϋποθέσεις συναίνεσης που απαιτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία που έκανε τη μόδα κινηματογραφική επιτυχία, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος φοράει Prada 2 έχει τρέιλερ και κάνει ρεκόρ προβολών

Λουκάς Καρνής
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο – Το προφίλ του 27χρονου που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο - Ποιος ήταν ο 27χρονος που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε την Κυριακή, λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, στη Νέα Πέραμο κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

Κρήτη: Δύο προσωρινές δομές μεταναστών – Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής

Τροπολογία ειδικά για την Κρήτη πρόκειται να φέρει ο Θάνος Πλεύρης στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που ψηφίζεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη.

Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή

Οι πρώτοι 96 πιστοποιημένοι Ελληνικοί Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs), της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, βασισμένοι στο νέο πρότυπο του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ) S-101, είναι διαθέσιμοι.

Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία
Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία

Κανένα από τα δείγματα που είχαν ληφθεί από το μοιραίο τρένο στο δυστύχημα των Τεμπών δεν διέθεται τα απαραίτητα επίπεδα πυραντοχής, σύμφωνα με τις μετρήσεις στο εξειδικευμένο εργαστήριο.

Νίκος Κλόκας
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή

Η Ευρώπη κινδυνεύει να «υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανιστεί», επισήμανε για μια ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Και κάλεσε την ΕΕ να γίνει «γνήσια ομοσπονδία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Ράμμος: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής – Πού εντοπίζει το πρόβλημα
Παρέμβαση Ράμμου: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης βραχυπρόθεσμης πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
