Το πρωτάθλημα θα το πάρει… – Δείτε την πρόβλεψη του supercomputer για την πρωταθλήτρια Αγγλίας

Η Άρσεναλ εξακολουθεί να είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής ήταν κάτι παραπάνω από… βολικά για την ομάδα του Λονδίνου.

Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν εύκολα εκτός έδρας την Λιντς με 4-0, το ματς Τότεναμ – Σίτι έληξε ισόπαλο (2-2) ενώ η Άστον Βίλα γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Μπρέντφορντ.

Οι πρωτευουσιάνοι έχουν διαφορά έξι και εφτά βαθμών από Σίτι και Βίλα αντίστοιχα κι όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα χάσουν το πρωτάθλημα την φετινή σεζόν.

Αυτή είναι και η εκτίμηση που κάνει το supercomputer μετά από ανάλυση πολλών δεδομένων, καθώς ο υπερ-υπολογιστής θεωρεί ότι η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα θα καταφέρει στο φινάλε της σεζόν να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου.

Η πρόβλεψη μάλιστα που κάνει το supercomputer είναι πως οι Λονδρέζοι θα τερματίσουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 86 βαθμούς και στην δεύτερη θέση θα βρεθεί η Μάντσεστερ Σίτι με τέσσερις βαθμούς λιγότερους.

Spurs narrowly avoid relegation and Arsenal secure title in latest supercomputer https://t.co/7nfzcGvq8y — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 2, 2026

Κι όσο για την Άστον Βίλα; Η πρόβλεψη για τους «χωριάτες» είναι ότι θα βρεθούν στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας με 73 βαθμούς ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο υπερ-υπολογιστής θεωρεί πως η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ θα εξασφαλίσει την τέταρτη θέση, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα με 64 βαθμούς κι αυτό σημαίνει επιστροφή στο Champions League για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο υπηρεσιακός προπονητής της Γιουνάιτεντ και αν ο Κάρικ καταφέρει να βγάλει την ομάδα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τότε είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στον πάγκο της Γιουνάιτεντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Κι όσο για την Λίβερπουλ; Η πρόβλεψη για τους πρωταθλητές Αγγλίας είναι ότι θα τερματίσουν στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω από την Πέμπτη Τσέλσι, συγκεντρώνοντας 59 πόντους.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα μείνει εκτός Champions League εκτός και αν κατακτήσει φέτος την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως αυτά που προαναφέραμε είναι εκτιμήσεις ενός υπολογιστή μετά από επεξεργασία πολλών δεδομένων, αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι απομένουν 14 ακόμα αγωνιστικές και η μπάλα παίζεται στο… χορτάρι.