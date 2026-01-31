Λιντς – Άρσεναλ 0-4: Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο

Επιστροφή στις νίκες με πάρτι στο «Έλαντ Ρόουντ» για την Άρσεναλ! Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έβαλε τέλος στο σερί των τριών ματς χωρίς τρίποντο διαλύοντας με 4-0 τη Λιντς εκτός έδρας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Στο +7 από Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα με ματς περισσότερο οι «κανονιέρηδες».

Το σκορ για την Άρσεναλ άνοιξε στο 27′ σε φάση που ξεκίνησε από τα αγαπημένα της κόρνερ. Ο Μαντουέκε έβγαλε τη σέντρα και ο Θουμπιμέντι με κεφαλιά από κοντά έκανε το 0-1. Στο 38′ ο Μαντουέκε εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ, ο Ντάρλοου έκανε κακή εκτίμηση της φάσης και τον πήρε η μπάλα μέσα για το 0-2.

Στο δεύτερο μέρος όλα έγιναν πιο απλά για τους φιλοξενούμενους που διαχειρίστηκαν άψογα το ματς και έφτασαν σε ακόμα δύο γκολ. Στο 69′ ο Γιόκερες έκανε το 0-3 από ασίστ του Μαρτινέλι και στο 86′ ο Ζεσούς πήρε την μπάλα από τον Έντεγκααρντ και με υπέροχη κίνηση και τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 0-4.

Λιντς: Ντάρλοου, Μπογκλ, Γκούντμουντσον, Ροντόν, Στράουκ, Τζάστιν (46’ Λόνγκσταφ), Αμπαντού, Γκρούεφ (46’ Οκαφόρ), Σταχ (81’ Νιοντό), Αάρονσον (71’ Μπουονανότε), Κάλβερτ Λιούιν (85’ Πιρό).

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ (75’ Καλαφιόρι), Γκάμπριελ, Ράις, Θουμπιμένδι, Χάβερτς (61’ Έντεγκααρντ), Μαντουέκε (61’ Μαρτινέλι), Τροσάρ (81’ Έζε), Γκιόκερες (75’ Ζεσούς)

Ούτε τώρα η Μπράιτον, διπλό η Μπόρνμουθ

Με τον Κωστούλα να μπαίνει και πάλι ως αλλαγή (αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ στο 70ό λεπτό), η Μπράιτον δεν κατάφερε ούτε απέναντι στην Έβερτον να επιστρέψει στις νίκες (1-1). Το γκολ του Γκρος στο 73′ έδειχνε πώς θα χάριζε το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Χούρτσελερ μετά από τρεις αγωνιστικές, ωστόσο, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέτο «έσωσε την παρτίδα» για τους «εφοπλιστές» που έφυγαν με ένα σημαντικό βαθμό μακριά από την έδρα τους. Στο άλλο παιχνίδι, η Μπόρνμουθ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Γουλβς χάρη σε γκολ των Κρούπι και Σκοτ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/01

Μπράιτον-Έβερτον 1-1

Λιντς-Άρσεναλ 0-4

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (19:30)

Λίβερπουλ-Νιουκάστλ (22:00)

Κυριακή 01/02

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 02/02

Σάντερλαντ-Μπέρνλι (22:00)

Η βαθμολογία:

Αναλυτικά η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Παρασκευή 06/02

Λιντς-Νοτιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο 07/02

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (14:30)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ (17:00)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα (17:00)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ (17:00)

Φούλαμ-Έβερτον (17:00)

Γουλβς-Τσέλσι (17:00)

Νιουκάστλ-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 08/02

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)