Χωρίς γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Σίτι Γκράουντ» ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Άρσεναλ, για την 22η αγωνιστική της Premier League. Σπουδαία εμφάνιση από την ψυχωμένη Νότιγχαμ Φόρεστ, που κοίταξε στα μάτια την πρωτοπόρο Άρσεναλ και κράτησε στο μηδέν την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Δείτε εδώ τα highlights

Οι Κανονιέρηδες δεν μπόρεσαν να διασπάσουν την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων και υποχρεώθηκαν σε ισοπαλία, η οποία πάντως τους έφερε στο +7 από τη δεύτερη Σίτι, που ηττήθηκε νωρίτερα στο Ολντ Τράφορντ από τη Γιουνάιτεντ με 2-0. Η Νότιγχαμ από την άλλη, μετά τη νίκη απέναντι στη Γουέστ Χαμ (2-1) την προηγούμενη αγωνιστική, πήρε έναν ακόμα πόντο και ανέβηκε στους 22.

A point against the league leaders. 👊 pic.twitter.com/E58rT8CiGG — Nottingham Forest (@NFFC) January 17, 2026

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να σκοράρουν στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Μαντουέκε, ενώ στο 16’ απείλησαν με σουτ του Μαρτινέλι. Στο 27’ και 28’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν δύο ευκαιρίες με τους Γκιόκερες και Μαρτινέλι, ενώ στο 39’ ο Μουρίγιο πρόλαβε σωτήρια τον Γκιόκερες.

Στο 59’ ο Σελς με μια μεγάλη επέμβαση είπε «όχι» στον Ράις, που πήγε να σκοράρει με γυριστό σουτ από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο 63’ ο τερματοφύλακας της Νότιγχαμ έκανε νέα σπουδαία απόκρουση, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Σάκα.

Στο 69’ ο πορτιέρο των γηπεδούχων σταμάτησε και τον Μερίνο, δείχνοντας για μια ακόμα φορά την κλάση του. Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης η Άρσεναλ είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τον Σελς με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή να βρίσκει τις δύο ομάδες στο 0-0. Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Άινα, Σανγκαρέ, Χάντσον Οντόι, Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Ντομίνγκες, Ζεσούς (76’ Εντόι) Άρσεναλ: Ραγιά, Γουάιτ, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Θουμπιμένδι (79’ Έζε), Ράις, Έντεγκααρντ (55’ Μερίνο), Μαντουέκε (55’ Σάκα), Μαρτινέλι (46’ Τροσάρ), Γκιόκερες (55’ Ζεσούς).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 17/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι 2-0

(65′ Εμπουεμό, 76′ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0

(26′ Ζοάο Πέδρο, 76′ πεν. Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ 1-0

(90’+1′ Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1

(42′ Βιρτς – 65′ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(33′ Λε Φε, 71′ Μπρόμπεϊ – 30′ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2

(64′ Ρομέρο – 15′ Σάμερβιλ, 90’+3′ Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0

Κυριακή 18/01

Γουλβς-Νιούκαστλ (16:00)

Άστον Βίλα-Έβερτον (18:30)

Δευτέρα 19/01

Μπράιτον-Μπόρνμουθ (22:00)

Η βαθμολογία στην Premier League σε 22 αγωνιστικές



Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 24/01

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ (14:30)

Μπέρνλι-Τότεναμ (17:00)

Φούλαμ-Μπράιτον (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς (17:00)

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (19:30)

Κυριακή 25/01

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι (16:00)

Νιουκάστλ-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 26/01

Έβερτον-Λιντς (22:00)