Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.
Επική ανατροπή και μεγάλη νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Οι Reds με γκολ των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’), έφεραν τούμπα το παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και επικράτησαν με 2-1, για την 21η αγωνιστική της Premier League.
Δείτε εδώ τα γκολ και τα στιγμιότυπα
Ένα σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Σον Ντάις, που έφτασε τους 21 πόντους και ξέφυγε στο +7 από την αποψινή της αντίπαλο, ενώ πλέον βρίσκεται μόλις στο -1 από την Λιντς και στο -2 από την Μπόρνμουθ, που έχουν, όμως, από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ στρέφει πλέον το βλέμμα της στην αναμέτρηση με την Ρέξαμ (σ.σ εκτός έδρας, 9/1, 21:30), για το FA Cup, ενώ στο επόμενο παιχνίδι της για το πρωτάθλημα θα υποδεχθεί την Άρσεναλ (17/1, 19:30), για την 22η αγωνιστική της Premier League.
Στο 6’ ο τερματοφύλακας της Νότιγχαμ Φόρεστ είπε «όχι» στον Σάμερβιλ, με τους Reds να απαντούν στο 10’ με τον Ουίλιαμς. Ο άσος των φιλοξενούμενων σούταρε δυνατά, αλλά ο Αρεολά απέκρουσε. Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του Μουρίγιο, μετά από κόρνερ. Στο 42’ η Νότιγχαμ Φόρεστ άγγιξε την ισοφάριση, αλλά το φοβερό σουτ του Χάντσον-Οντόι σταμάτησε στο δοκάρι.
Στο 51’ η Γουέστ Χαμ πέτυχε γκολ με τον Σάμερβιλ, αλλά ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ και στο 55’ ο Ντομίνγκες με ωραία κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια, κάνοντας 1-1. Στο 77’ ο Σελς με τρομερή διπλή απόκρουση σε σουτ των Γουόκερ Πίτερς και Καστεγιάνος κράτησε όρθια την Νότιγχαμ και δέκα λεπτά αργότερα ο Γκιμπς-Γουάιτ με άψογη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο δόθηκε μετά την παρέμβαση του VAR, έκανε το 2-1 για τους Reds.
Μια σπουδαία νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που ήρθε με μια επική ανατροπή για την ομάδα του Σον Ντάις
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Γουόκερ Πίτερς, Τοντιμπό, Μαυροπάνος, Σκαρλς (63’ Μάγιερς), Φερνάντες (80’ Ποτς), Σούτσεκ, Πακετά (63’ Φελίπε), Σάμερβιλ, Μπόουεν, Καστεγιάνος.
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Ζεσούς, Μιλένκοβιτς, Άινα, Χάντσον Οντόι, Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Ντομίνγκες, Χάτσινσον (46’ Μπάκβα, 90+2′ Μοράτο).
Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Premier League
06/01 Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ 1-2
07/01, 21:30 Μπόρνμουθ – Τότεναμ
07/01, 21:30 Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ
07/01, 21:30 Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα
07/01, 21:30 Έβερτον – Γουλβς
07/01, 21:30 Φούλαμ – Τσέλσι
07/01, 21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
07/01, 22:15 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
07/01, 22:15 Νιούκαστλ – Λιντς
08/01, 22:00 Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Η βαθμολογία στην Premier League
Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Premier League
17/01 14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σίτι
17/01 17:00 Τσέλσι – Μπρέντφορντ
17/01 17:00 Λιντς – Φούλαμ
17/01 17:00 Λίβερπουλ – Μπέρνλι
17/01 17:00 Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας
17/01 17:00 Τότεναμ – Γουέστ Χαμ
17/01 19:30 Νότιγχαμ – Άρσεναλ
18/01 16:00 Γουλβς – Νιούκαστλ
18/01 18:30 Άστον Βίλα – Έβερτον
19/01 22:00 Μπράιτον – Μπόρνμουθ
