Αποθέωσε τον κόσμο του Άρη Betsson ο Σιάο: «Ευγνώμων για την πίστη των απίθανων φιλάθλων μας» (pic)
Ο Ρίτσαρντ Σιάο με σχετικό του μήνυμα στα σόσιαλ μίντια ευχαρίστησε τον κόσμο του Άρη Betsson για την παρουσία του στη νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Ο Άρης Betsson πραγματοποίησε μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «Nick Galis Hall», παίρνοντας σπουδαία νίκη με 102-95 στην παράταση, για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Ρίτσαρντ Σιάο, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των δύο ομάδων, ζώντας έντονα τον αγώνα από τις θέσεις πάνω στο παρκέ.
Μάλιστα, ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson θέλησε, με σχετική του ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, να ευχαριστήσει τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο τονίζοντας πως είναι ευγνώμων και ότι θα συνεχίσει να παλεύει για να φτάσει η ομάδα στην… τελειότητα.
Δείτε την ανάρτηση του Ρίτσαρντ Σιάο μετά το Άρης – Παναθηναϊκός
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Ό,τι και αν γίνει συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στην τελειότητα. Είμαι ευγνώμων για την πίστη των απίθανων φιλάθλων μας», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ρίτσαρντ Σιάο.
