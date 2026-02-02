Κοινωνική παρέμβαση του Δήμου Περάματος για την ενίσχυση οικογενειών σε ανάγκη

Φρέσκα ψάρια από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου παρέλαβαν οι ωφελούμενοι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος, όπως ανακοίνωσε μεταξύ άλλων επίσημα η δημοτική Αρχή.

Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιάννη Παπαγιαννάκη ήταν παρόντες στην παραλαβή της τεράστιας ποσότητας φρέσκων ψαριών που έφθασαν στο Δημαρχείο Περάματος από το Κερατσίνι, προσφορά των αλιέων της Ιχθυόσκαλας .

Οι ευχαριστίες του Δημάρχου

«Ευχαριστούμε ως Δήμος και ως δημοτική αρχή του Περάματος τους ψαράδες της ιχθυόσκαλας για την σημαντική πρωτοβουλία τους να προσφέρουν 500 κιλά φρέσκα ψάρια υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης στο δήμο μας.

Στο Πέραμα η συμπαράσταση στους κοινωνικά ευπαθείς αποτελεί καθημερινή μας έγνοια, με τον κάθε πολίτη που μας χρειάζεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας.

Τα κοινωνικά γεύματα και το αγαθά πρώτης ανάγκης που προσφέρουμε στις οικογένειες των ευαλώτων, στόχος μας είναι να συμβάλλουν στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των συμπολιτών μας με υγιεινό τρόφιμο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όπως τώρα, με τον μισό τόνο φρέσκα ψάρια που κατέφθασαν από τους φίλους μας αλιείς του Κερατσινίου. Στους δήμους της Β Πειραιά η ανθρωπιά είναι το μεγάλο αγαθό της καλής γειτονίας, και όλοι μαζί κάνουμε πράξη το Κανένας Μόνος», δήλωσε ο Δήμαρχος Γάννης Λαγουδάκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

