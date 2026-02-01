sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαμός στο Ολντ Τράφορντ με πορεία και συνθήματα κατά των Γκλέιζερ (vids)
On Field 01 Φεβρουαρίου 2026, 17:20

Χαμός στο Ολντ Τράφορντ με πορεία και συνθήματα κατά των Γκλέιζερ (vids)

Χιλιάδες οπαδοί της Γιουνάιτεντ ζήτησαν για πολλοστή φορά την αποχώρηση της οικογένειας Γκλέιζερ από την διοίκηση της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

Η κατάσταση στο Ολντ Τράφορντ μοιάζει με «καζάνι που βράζει» και οι ιδιοκτήτες του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας.

Τα όσα έγιναν μάλιστα πριν από την έναρξη του αγώνα με την Φούλαμ, έξω από το «θέατρο των ονείρων», φανερώνουν και το πόσο έκρυθμη είναι πλέον η κατάσταση καθώς χιλιάδες οπαδοί της Γιουνάιτεντ διαδήλωσαν κατά της οικογένειας Γκλέιζερ, η οποία ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών της ομάδας.

Τα συνθήματα εναντίων των Αμερικανών ιδιοκτητών του συλλόγου αλλά και κατά του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ ήταν πολλά και φυσικά όλα είχαν να κάνουν με την επιθυμία των οπαδών της Γιουνάιτεντ για αποχώρηση των Γκλέιζερ από τα διοικητικά της ομάδας.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως υπήρξαν και στιγμές έντασης, όταν η πορεία των οπαδών του συλλόγου (η οποία διοργανώθηκε από το κλαμπ «1958») έφτασε έξω από το επίσημο κατάστημα της ομάδας στο Ολντ Τράφορντ.

Λίγο έλλειψε να ξεφύγει η κατάσταση καθώς κάποιοι οπαδοί κινήθηκαν απειλητικά για να μπουν με τη βία στην μπουτίκ της Γιουνάιτεντ αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Η ουσία βεβαίως είναι πως οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ ζητούν εδώ και χρόνια την αποχώρηση των Γκλέιζερ από την διοίκηση της ομάδας τους, αλλά οι Αμερικανοί δεν δείχνουν την παραμικρή διάθεση ν’ αποχωρήσουν από το «θέατρο των ονείρων».

Μόνο που αυτή την φορά φαίνεται ότι οι διαμαρτυρίες των οπαδών της Γιουνάιτεντ έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει αν θα δρομολογηθούν εξελίξεις.

Η συμμετοχή του κόσμου στην πορεία ήταν τεράστια, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος και από τα σχετικά βίντεο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνθήματα εναντίον των ιδιοκτητών του συλλόγου, δόνησαν την ατμόσφαιρα και κατά την διάρκεια της αναμέτρησης της Γιουνάιτεντ με την Φούλαμ.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ υποστήριξε ότι πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να επιστρέψει σε επιτυχίες, υπό την διοικητική ηγεσία των Γκλέιζερ, αλλά η δήλωση του υπηρεσιακού τεχνικού της αγγλικής ομάδας, δεν φάνηκε να πείθει τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.

Πολλοί μάλιστα είναι αυτοί που θεωρούν ότι είχε και… αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
Stream sports
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Τι συνέβη 01.02.26

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 01.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο