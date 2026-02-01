Χαμός στο Ολντ Τράφορντ με πορεία και συνθήματα κατά των Γκλέιζερ (vids)

Η κατάσταση στο Ολντ Τράφορντ μοιάζει με «καζάνι που βράζει» και οι ιδιοκτήτες του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας.

Τα όσα έγιναν μάλιστα πριν από την έναρξη του αγώνα με την Φούλαμ, έξω από το «θέατρο των ονείρων», φανερώνουν και το πόσο έκρυθμη είναι πλέον η κατάσταση καθώς χιλιάδες οπαδοί της Γιουνάιτεντ διαδήλωσαν κατά της οικογένειας Γκλέιζερ, η οποία ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών της ομάδας.

Τα συνθήματα εναντίων των Αμερικανών ιδιοκτητών του συλλόγου αλλά και κατά του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ ήταν πολλά και φυσικά όλα είχαν να κάνουν με την επιθυμία των οπαδών της Γιουνάιτεντ για αποχώρηση των Γκλέιζερ από τα διοικητικά της ομάδας.

The 1958 protest against Man Utd’s ownership is well underway 👀 pic.twitter.com/fntcESyQ83 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 1, 2026

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως υπήρξαν και στιγμές έντασης, όταν η πορεία των οπαδών του συλλόγου (η οποία διοργανώθηκε από το κλαμπ «1958») έφτασε έξω από το επίσημο κατάστημα της ομάδας στο Ολντ Τράφορντ.

Λίγο έλλειψε να ξεφύγει η κατάσταση καθώς κάποιοι οπαδοί κινήθηκαν απειλητικά για να μπουν με τη βία στην μπουτίκ της Γιουνάιτεντ αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Man Utd fans threaten to invade the club shop during the fan protest against ownership 😳 pic.twitter.com/h6SvuzPGV6 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 1, 2026

Η ουσία βεβαίως είναι πως οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ ζητούν εδώ και χρόνια την αποχώρηση των Γκλέιζερ από την διοίκηση της ομάδας τους, αλλά οι Αμερικανοί δεν δείχνουν την παραμικρή διάθεση ν’ αποχωρήσουν από το «θέατρο των ονείρων».

Μόνο που αυτή την φορά φαίνεται ότι οι διαμαρτυρίες των οπαδών της Γιουνάιτεντ έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει αν θα δρομολογηθούν εξελίξεις.

Η συμμετοχή του κόσμου στην πορεία ήταν τεράστια, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος και από τα σχετικά βίντεο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνθήματα εναντίον των ιδιοκτητών του συλλόγου, δόνησαν την ατμόσφαιρα και κατά την διάρκεια της αναμέτρησης της Γιουνάιτεντ με την Φούλαμ.

Steve Crompton, organiser of the 1958 group protesting against Manchester United ownership, has given his one message to Sir Jim Ratcliffe 😳 pic.twitter.com/RhQUlZRkB0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 1, 2026

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ υποστήριξε ότι πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να επιστρέψει σε επιτυχίες, υπό την διοικητική ηγεσία των Γκλέιζερ, αλλά η δήλωση του υπηρεσιακού τεχνικού της αγγλικής ομάδας, δεν φάνηκε να πείθει τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.

Πολλοί μάλιστα είναι αυτοί που θεωρούν ότι είχε και… αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση.