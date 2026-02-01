Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Εκτός από τις ταινίες «The Favourite», «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia», η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος προσθέτουν ένα ακόμη έργο στη βραβευμένη σειρά συνεργασιών τους: την πρώτη διαφήμιση του δίδυμου για το Super Bowl. Και ενώ η πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace «αντικαθιστά τα συχνά διεστραμμένα και τροπικά στοιχεία των προηγούμενων έργων του καλλιτεχνικού ζεύγους, οι θαυμαστές μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στον τολμηρό, προκλητικό και σκοτεινά αστείο χαρακτήρα που έχουν συνηθίσει να περιμένουν από τη συνεργασία τους» σχολιάζει το Ηollywood Reporter.

Με τίτλο Unavailable, η επερχόμενη διαφήμιση της Squarespace σηματοδοτεί την 12η εμφάνιση της πλατφόρμας στο Super Bowl και θα προβληθεί μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τετάρτου του Super Bowl LX. Ενώ η διαφήμιση της ημέρας του αγώνα έχει διάρκεια 30 δευτερολέπτων, η Squarespace μοιράστηκε αποκλειστικά ένα teaser 15 δευτερολέπτων με το The Hollywood Reporter, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Ο Λάνθιμος ξανά στη διαφήμιση

Το σκηνικό του Unavailable δημιουργήθηκε από τον σκηνογράφο Τζέιμς Πράις (Poor Things, Bugonia, The Iron Claw), ενώ η μουσική είναι έργο της ομάδας του Λάνθιμου και του συνθέτη Τζέρσκιν Φέντριξ, με τον σχεδιασμό ήχου να έχει αναλάβει ο ιδρυτής της Wave Studios, Τζόνι Μπερν (The Zone of Interest). Η καμπάνια γυρίστηκε στο Λονδίνο σε ασπρόμαυρη ταινία.

Εκτός από το Unavailable, ο Λάνθιμος σκηνοθέτησε και τη διαφήμιση του Super Bowl 2026 για την εφαρμογή παράδοσης φαγητού Grubhub. Αυτά τα έργα είναι οι δύο πρώτες διαφημίσεις του Έλληνα σκηνοθέτη για το Super Bowl, ενώ το Unavailable είναι η πρώτη και μοναδική διαφήμιση της Έμα Στόουν.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ ο Λάνθιμος είναι πλέον γνωστός για το εξαιρετικά χαρακτηριστικό στυλ του στην κινηματογραφία, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημιστικά, μουσικά βίντεο και πειραματικά θεατρικά έργα, οπότε η καμπάνια δεν είναι ακριβώς έξω από τα νερά του, ακόμα κι αν θα είναι το ντεμπούτο του στο Super Bowl» σχολιάζει το Hollywood Reporter.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Squarespace κυκλοφορεί μια σειρά από αφίσες ταινιών, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση που αντικατοπτρίζει την ένταση και το σασπένς του teaser. Ενώ το υπόλοιπο του σποτ — δηλαδή ο λόγος για τα δάκρυα της Στόουν — παραμένει μυστικό προς το παρόν, η ιστορία θα συνεχίσει να ξετυλίγεται μέχρι τον μεγάλο αγώνα στις 8 Φεβρουαρίου.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com