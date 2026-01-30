Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ένα άτομο ντυμένο ως Μπάτμαν επέκρινε τους αξιωματούχους της πόλης Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια για την πιθανότητα να αποσταλούν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Super Bowl.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE για την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

«Δειλοί»

«Τι στο διάολο κάνουμε εδώ;» άρχισε ο άνδρας. «Είχατε μήνες για να προετοιμαστείτε για αυτό το επερχόμενο γεγονός».

Ο άνδρας κατηγόρησε τους αξιωματούχους της πόλης ότι είναι «δειλοί» και «προδότες», ως απάντηση στη δράση της ICE, η οποία άφησε πίσω της δύο θύματα, τους Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ και εκατοντάδες διαλυμένες οικογένειες.

«Μπορεί κάποιος από εσάς να πάει στο σπίτι στα παιδιά του και να τους πει ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε για να προστατεύσετε τους συμμαθητές τους ή τους παππούδες τους;» αναρωτήθηκε. «Δεν νομίζω ότι μπορείτε», πρόσθεσε.

Δυστοπία: Η ICE μέχρι και στο Super Bowl

Οι αξιωματούχοι της περιοχής της Bay Area έχουν λάβει ειδοποίηση από τις ομοσπονδιακές αρχές ότι αναμένεται η παρουσία πρακτόρων στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Super Bowl.

«Έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση ότι σκοπεύουν να έχουν την ICE στο Super Bowl», δήλωσε ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ, Ματ Μαχάν, στο KTVU-TV.

Η υφυπουργός Δημόσιων Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο USA TODAY ότι το υπουργείο θα φροντίσει για την ασφάλεια του Super Bowl «σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Το DHS δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους τοπικούς και ομοσπονδιακούς εταίρους μας για να διασφαλίσει ότι το Super Bowl θα είναι ασφαλές για όλους τους εμπλεκόμενους, όπως κάνουμε με κάθε μεγάλη αθλητική εκδήλωση», αναφέρεται στη δήλωση. «Δεν θα αποκαλύψουμε μελλοντικές επιχειρήσεις ούτε θα συζητήσουμε θέματα προσωπικού».

Ο Bad Bunny και οι απειλές

Η ανακοίνωση της εμφάνισης του Πορτορικανού σταρ Bad Bunny στο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα στις 8 Φεβρουαρίου δημιούργησε εκνευρισμό στους ακροδεξιούς και συντηρητικούς κόλπους, με πολλούς να καταδικάζουν την επιλογή του καλλιτέχνη για το γεγονός, λόγω της καταγωγής του, των πολιτικών του θέσεων σχετικά με τη μετανάστευση, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και την κυβέρνηση Τραμπ.

Στη συνέχεια, τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν ο Bad Bunny ανακοίνωσε ότι δεν θα συμπεριλάβει τις ΗΠΑ στην περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos» εξαιτίας του ενδεχομένου η ICE να βάλει στο στόχαστρο τους Λατίνους και Ισπανόφωνους θαυμαστές του, με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ να υποστηρίζει ότι η ICE θα βρίσκεται «παντού στο Super Bowl».

*Με πληροφορίες από: San Francisco Chronicle | USA Today