Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Αγρίνιο, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό, με τους κατοίκους να έχουν βγει αναστατωμένοι στους δρόμους.
Η κινητοποίηση των Αρχών είναι τεράστια και οι πυροσβέστες που έσπευσαν άμεσα στο σημείο έχουν ριχτεί στη μάχη για την κατάσβεση, στη Στοά Παπαγιάννη. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε άλλη επιχείρηση υποδημάτων, επί της οδού Κύπρου, ενώ η ατμόσφαιρα σε όλη την περιοχή είναι αποπνικτική.
Η περιοχή έχει «πνιγεί» από πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος του Αγρινίου
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι πυροσβέστες έσπασαν τις εισόδους τόσο στην αποθήκη όσο και στο κατάστημα χρησιμοποιώντας τροχό και βαριοπούλες.
Η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η περιοχή έχει «πνιγεί» από πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος του Αγρινίου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Τσικνιά από το ύψος της διασταύρωσης με την Ζωοδόχου Πηγής, ώστε να μην εισέρχονται οχήματα στην πλατεία Ειρήνης και στην οδό Κύπρου.
Στην κατάσβεση συνδράμει και γερανοφόρο όχημα.
