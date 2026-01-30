Φωτιά σε εργοτάξιο ξενοδοχείου στο Ηράκλειο Κρήτης
Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με τέσσερα οχήματα και 8 άνδρες για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Παρασκευής στον Ανισαρά του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου.
Όπως αναφέρει το patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το εργοτάξιο. και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έργα στο υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο.
Η πυρκαγιά έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο ενώ στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.
Από τη φωτιά δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ωστόσο προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.
Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πριν ένα μήνα περίπου, στις 29 Δεκεμβρίου του 2025 στο συγκεκριμένο εργοτάξιο του ξενοδοχείου είχε εκδηλωθεί και πάλι φωτιά.
