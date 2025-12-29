Κρήτη: Συναγερμός για φωτιά σε εργοτάξιο ξενοδοχείου στον Ανισαρά
Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Σε συναγερμό βρίσκονται βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου στον Ανισαρά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο υπό κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Ανισαρά στη Χερσόνησο.
Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 7 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό και ένα πεζοπόρο τμήμα, προκειμένου να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η φωτιά και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος επέκτασης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το neakriti, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.
