Σε συναγερμό βρίσκονται βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου στον Ανισαρά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο υπό κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Ανισαρά στη Χερσόνησο.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 7 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό και ένα πεζοπόρο τμήμα, προκειμένου να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η φωτιά και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος επέκτασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το neakriti, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.