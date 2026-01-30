Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες
- Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί - Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη
- Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα
- Αυτό το ελληνικό νησί είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης για το 2026
- Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία - Πώς τους τσάκωσαν
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής, όταν ξέσπασε φωτιά σε λεωφορείο την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού, στην Καλαμαριά, όπου άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.
Από τη φωτιά στο λεωφορείο δεν κινδύνεψαν επιβάτες καθώς το όχημα κατευθυνόταν προς το συνεργείο
Σύμφωνα με πληροφορίες από το voria.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος λεωφορείου του ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο του ΟΣΕΘ, ενώ τα αίτια μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Δεν υπάρχουν αναφορές ότι κάποιος επιβάτης κινδύνεψε, καθώς όπως αναφέρει το ίδιο μέσο το λεωφορείο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά κατευθυνόταν προς το συνεργείο.
- Έπος: Η Λεβερκούζεν έκανε ανάρτηση με… GTA για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό – «Ah sh*t here we go again» (pic)
- Αλφειός: Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον ποταμό – Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- ΕE: Υιοθέτηση κοινής θέσης υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα
- Βασιλιάς Κάρολος: Προ των ευθυνών του για το ματωμένο Στέμμα – «Μοναρχικό δουλεμπόριο»
- Πώς μπορούν να συναντηθούν στο Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
- Δρομολογείται η κατασκευή υπογείου πάρκινγκ στο Φλοίσβο από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
- Κρήτη: Μία ακόμη έκκληση από τον πατέρα του αγνοούμενου γιατρού – «Να βρεθεί είτε έτσι, είτε αλλιώς»
- Τι είπε ο Καρεμπέ μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις