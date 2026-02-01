newspaper
30.01.2026 | 17:25
Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο - Κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Ελλάδα 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:30

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Η υπόθεση με την 60χρονη διευθύντρια σε σχολική μονάδα στις Σέρρες η οποία κατηγορήθηκε ότι φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία , αποκάλυψε το αναιμικό πλαίσιο προστασίας των μαθητών από ανεπίτρεπτες συμπεριφορές εκπαιδευτικών. Οι γονείς αναφέρουν πως η καθηγήτρια, η οποία απασχολούσε συχνά με τη συμπεριφορά της, προκαλώντας συγκρούσεις με συναδέλφους και μαθητές, πάσχει από «σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα».

Πώς έφτασε όμως να γίνει διευθύντρια μια εκπαιδευτικός μετά από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της που φτάνουν σε βάθος τριών ετών;

Το in αναζήτησε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ένας εκπαιδευτικός εμφανίζει ανεπίτρεπτη κι επικίνδυνη συμπεριφορά μέσα στην τάξη. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο που ακολουθείται; Εξετάζονται οι εκπαιδευτικοί οσον αφορά τη ψυχική τους υγεία; Με ποιόν τρόπο επιλέγονται οι διευθυντές και σε τι βαθμό προκρίνονται τελικά τα αγαπημένα παιδιά που επιλέγονται με κομματικά κριτήρια;

Σημειώνεται πως μετά το περιστατικό, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έθεσε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων την καθηγήτρια και διέταξε Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως σοβαρή διοικητική παράλειψη της περιφερειακής διεύθυνσης.

Τις ευθύνες της Περιφερειακής Διεύθυνσης και του υπουργείου Παιδείας, για την κακοποιητική συμπεριφορά της διευθύντριας επεσήμανε με τη σειρά της με ανακοίνωση η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η λανθασμένη επίκληση των ψυχολογικών προβλήματων

H επίμονη αναφορά στα «σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα» της καθηγήτριας είναι μια σημαντική παράμετρος της πρωτοφανούς αυτής ιστορίας. Σύμφωνα με όσα δηλώνουν στα ΜΜΕ τόσο ο σύζυγός της, όσο και οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας στην ανακοίνωση της, τα «σοβαρά ψυχολογικά πρόβληματα» είναι βασικός υπεύθυνος της κακοποιητικής συμπεριφοράς της διευθύντριας.

Είναι όμως έτσι; Ο Γιώργος Νικολαΐδης, ψυχίατρος και διευθυντής του Τμήματος Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, επισημαίνει καταρχάς τη στιγματιστική χρήση του όρου «ψυχολογικά προβλήματα», χωρίς στην πραγματικότητα να γνωρίζουμε αν όντως αυτό ισχύει για την καθηγήτρια.

«Ο τρόπος που γίνεται στην Ελλάδα η συζήτηση για τις ψυχικές διαταραχές είναι προβληματικός. Στην προκειμένη, δεν θα έπρεπε να περιστρέφεται γύρω από τη ψυχική υγεία της διευθύντριας αλλά από το αν είναι απόλυτα σαφές ότι αυτή η συμπεριφορά στον σχολικό χώρο απαγορεύεται δια ροπάλου, από όποιον και αν προέρχεται» τονίζει ο κ. Νικολαΐδης, ξεκαθαρίζοντας πως ένα ψυχολογικό/ψυχιατρικό θέμα -είτε πρόκειται για νεύρωση, είτε για κάποια διαταραχή προσωπικότητας, είτε για ψύχωση- δεν καθιστά τον πάσχοντα τη σήμερον ημέρα, ανεπαρκή στα καθήκοντά του. Οπως υπογραμμίζει, η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων έχει φτάσει στο ίδιο επίπεδο αντιμετώπισης με τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας -σωματικής φύσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νικολαΐδης τονίζει και τα εξής: «Με τον ίδιο τρόπο αντιλαμβάνονται τη βία και οι πάσχοντες και οι μη πάσχοντες από μια ψυχική διαταραχή. Στα σχολικά συστήματα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών είναι ξεκάθαρο σε όλους πως οι απαράδεκτες συμπεριφορές επιφέρουν σοβαρές ποινές. Δεν υπάρχει επίκληση εκ των υστέρων στα ψυχολογικά προβλήματα για άφεση αμαρτιών. Στην Ελλάδα, συχνά γίνεται αναφορά στη ψυχική διαταραχή για να ελαφρύνει κάποιος τις ποινές και να μικρύνει την ευθύνη του».

«Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται μια φορά όσο είναι αναπληρωτές καθηγητές, με έναν τυπικό και όχι ουσιαστικό τρόπο και εκεί λήγει οριστικά το θέμα» σημειώνει ο κ. Νικολαΐδης, αναφέροντας πως πριν από δύο χρόνια το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργαζόταν μία διάταξη σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι σε χώρους με παιδιά- σχολεία, ιδρύματα, αθλητικοί χώροι- θα πρέπει περιοδικά να κομίζουν στην υπηρεσία τους μια γνωμάτευση λευκού ποινικού μητρώου στο θέμα της κακοποίησης παιδιών, διάταξη η οποία όμως δεν προχώρησε.

«Και τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός ο οποίος πάσχει από ένα πιο σοβαρό ψυχιατρικής φύσης, είτε λόγω έξαρσης του νοσήματος, είτε λόγω έλλειψης υποστηρικτικού πλαισίου δεν μπορεί τελικά να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του;» ρωτήσαμε τον έμπειρο ψυχίατρο.

Ο ίδιος μας απάντησε πως: «δυστυχώς, δεν υπάρχει στη χώρα μας ψυχοκοινωνική πλαισίωση στους ψυχικά πάσχοντες, ούτε στο σπίτι, ούτε στην εργασία. Ολη η αντιμετώπιση εστιάζει στα φάρμακα και στην περίθαλψη της οικογένειας. Η κοινωνία δεν συμπεριλαμβάνει αυτά τα άτομα και δεν τα βοηθά να εξελιχθούν στη ζωή τους».

Με αφορμή πάντως το συγκεκριμένο περιστατικό, ο κ. Νικολαΐδης συμπυκνώνει την ουσία του προβλήματος στο εξής: «κατά την άποψη μου, αυτό που απουσιάζει δεν είναι το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων, αλλά η πρωτοβουλία. Το πρόβλημα είναι η αποφευκτική συμπεριφορά να επιλύονται αυτά τα προβλήματα».

Σε αυτό το σημείο, ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος ΔΣ της ΟΛΜΕ λέει κάνοντας ένα πρώτο σχόλιο από τη μεριά των ανθρώπων που ασκούν το επάγγελμα: «Η πολιτεία δεν αναγνωρίζει καν το burn out στους εκπαιδευτικούς. Για το υπουργείο, οι 170.000 εκπαιδευτικοί δεν είναι άνθρωποι, αλλά ωράρια. Η έξαρση των ψυχικών νοσημάτων στην κοινωνία διογκώνεται. Ομως, απέναντι σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση ούτε και διάλογος με το υπουργείο. Θα μπορούσαν σε έναν βαθμό να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν αν στα σχολεία υπηρετούσαν στις θέσεις τους οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι προβλέπονται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως, αυτές οι ειδικότητες απουσιάζουν από τα σχολεία με αποτέλεσμα να χάνεται η δυνατότητα για έγκαιρη παρέμβαση».

Τι συμβαίνει τελικά στην πράξη

Ποιές διαδικασίες ακολουθούνται όμως στα ελληνικά σχολεία όταν ένας εκπαιδευτικός παρεκτρέπεται, για όποιον λόγο κι αν συμβαίνει αυτό;

Ο Αλέξανδρος Γουσόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει πως η διαδικασία είναι στον… αέρα. «Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία από την αρχή ως το τέλος. Οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης θα έπρεπε όταν έχουν στη διάθεση τους αναφορές και καταγγελίες από γονείς, όπως συνέβη στην περίπτωση των Σερρών, να προχωρούν άμεσα σε κάποια ενέργεια, ενημερώνοντας παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας αν το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Στην περίπτωση των Σερρών οι καταγγελίες ήταν διαρκείς στην Περιφερειακή Διεύθυνση επί δύο χρόνια, δεν έγιναν όμως προσπάθειες για να προστατευθεί η εκπαιδευτική κοινότητα. Πολλές φορές εισπράττουμε αδιαφορία από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε αυτά τα θέματα. Το οτι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έγινε και διευθύντρια καταδεικνύει ακόμα περισσότερο τις αδυναμίες του συστήματος».

«Ο διευθυντής ενός σχολείου έχει μεγάλη ευθύνη αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις είναι μόνος του»: αυτό μας είπε διευθυντής σε δημοτικό σχολείο στην Αθήνα, περιγράφοντας στο in πως εξελίσσεται τελικά μια υπόθεση όταν ένας εκπαιδευτικός αδυνατεί να είναι σωστός στην τάξη.

Οπως μας περιέγραψε: «Μέχρι ενός σημείου, υπάρχει πρωτόκολλο για να ακολουθηθεί. Το πρώτο βήμα που κάνει ένας διευθυντής ο οποίος ενδιαφέρεται να λύσει το ζήτημα είναι να αρχίσει να καταγράφει τα τεκταινόμενα, με μορφή πρακτικών στο “Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής”, το οποίο είναι ένα δημόσιο έγγραφο, ένα τεκμήριο».

»Με κάποιες αναφορές να υπάρχουν ήδη σε αυτό κι αν η ακατάλληλη συμπεριφορά εξακολουθεί να συμβαίνει, τότε ο διευθυντής με το ημερολόγιο ανα χείρας απευθύνεται στον Σύμβουλο Γενικής Εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο.

Ο σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί το σχολείο, να μπει στην τάξη, να κάνει τις παρατηρήσεις του και έπειτα να συντάξει μια έκθεση. Αν η έκθεση καταλήξει στο συμπέρασμα πως όντως υπάρχει πρόβλημα, τότε αυτή, μαζί με την έκθεση του διευθυντή του σχολείου, θα πρέπει να μεταβιβαστούν στον προϊστάμενο/η διεύθυνσης πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

»Και κάπου εδώ σταματάει το πρωτόκολλο. Εννέα στις δέκα φορές, η διεύθυνση εκπαίδευσης θα συμβουλεύσει τον διευθυντή άτυπα και προφορικά να προτρέψει – και αν η κατάσταση είναι δύσκολη να πιέσει- τον εκπαιδευτικό να αλλάξει καθήκοντα αρχικά για έναν χρόνο. Αν η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, θα διαταχθεί -μετά από πίεση- ΕΔΕ. Σε πολλές από αυτές όμως, είναι δύσκολο να αποδειχθούν όσα λέγονται, με αποτέλεσμα οι ΕΔΕ να καταλήγουν στο συρτάρι.

»Αν ένας καθηγητής αλλάξει πόστο, οφείλουν από το υπουργείο να στείλουν στη θέση του αντικαταστάτη. Ολα αυτά βέβαια εξαρτώνται από το αν τα περιστατικά συμβαίνουν στην αρχή της χρονιάς, στη μέση, στο τέλος, αν ο εκπαιδευτικός είναι σε εύκολη ή δύσκολη ειδικότητα κ.τ.λ.

Στο σχολείο μας, εκπαιδευτικός με ψυχιατρικής φύσης ζήτημα, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητα της και της οποίας η συμπεριφορά μέσα στην τάξη καθιστά ευάλωτη καταρχάς την ίδια, δεν δέχεται να αλλάξει πόστο.

Οι καθηγητές καθημερινά προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά της, υποστηρίζοντας την όπως μπορούμε.

Συμπερασματικά, σε πλείστες περιπτώσεις οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης δεν προχωρούν μια υπόθεση εύκολα στο επόμενο στάδιο, γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν. Πολλοί φοβούνται μήπως κάποιος κινηθεί δικαστικά εναντίον τους. Πολύ δύσκολα αναλαμβάνουν ευθύνη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσωπικά έχω κάνει νομική κάλυψη σε ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση που έρθω αντιμέτωπος με κάποιο δικαστήριο.

Ακόμα και οι εντολές από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης για αλλαγή πόστου ενός εκπαιδευτικού, είναι προφορικές και άτυπες».

Οι (υποκειμενικές) κρίσεις των διευθυντών

Πώς έφτασε όμως να γίνει διευθύντρια μια εκπαιδευτικός μετά από καταγγελίες και αναφορές σε βάθος δύο ετών για τη  συμπεριφορά της; Επιχειρώντας να απαντήσουν σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, όλοι όσοι μίλησαν στο πλαίσιο του ρεπορτάζ σημειώνουν ένα νευραλγικό στοιχείο στην υπόθεση των Σερρών.

Πρόκειται για τις κρίσεις των διευθυντών των σχολείων, οι οποίες σύμφωνα με την ΟΛΜΕ αλλοιώνουν τη διαδικασία επιλογής αυτών των στελεχών, αφήνοντας άπλετο χώρο για κομματικές επιλογές «αγαπημένων παιδιών», χωρίς αξιοκρατία.

Η διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολείων άλλαξε σημαντικά με τον νόμο 4823/2021 και μεταγενέστερα με τον νόμο 4964/2022 όταν και καθιερώθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής για την επιλογή των διευθυντών. Η συμμετοχή των καθηγητών (αιρετών) όπως θεσμοθετήθηκε τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αντικαταστάθηκε από διορισμένα μέλη και στελέχη εκπαίδευσης σε κάθε περιφέρεια.

Η μοριοδότηση, τα πτυχία και η συνέντευξη με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων είναι τα τρία στοιχεία στα οποία πρέπει να σκοράρει καλά ένα εκπαιδευτικός που θέλει να γίνει διευθυντής. «Για εξετάσεις ψυχιατρικής εκτίμησης και καταλληλότητας στο εκπαιδευτικό έργο των υποψήφιων διευθυντών, ούτε λόγος» σχολιάζει στο in, η Στέλλα Μανουσογιωργάκη, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Η ίδια προσθέτει πως η αφαίρεση, κατά τη διαδικασία της κρίσης, της πολύτιμης άποψης των συναδέλφων για έναν εκπαιδευτικό που θέλει να γίνει διευθυντής, είχε μοιραία αποτελέσματα.

Είναι ενδεικτικό πως στις κρίσεις των διευθυντών του 2023, η ΟΛΜΕ κατήγγειλε ευρέως αναξιοκρατικές κρίσεις, σε Λέσβο, Χίο και Θεσσαλονίκη. Οπως κατήγγειλε τότε η Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: «ανελέητα χτυπήθηκαν συνάδελφοι που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους και άλλες παρατάξεις, εκτός της Ν.Δ. και της ΔΑΚΕ. {….}Συνάδελφος διευθυντής από την 26η θέση τον κατέταξαν στην 43η με βαθμό 16 που του έβαλαν στη συνέντευξη. Αλλος, με βαθμό 14 στη συνέντευξη από την 105η θέση βρέθηκε στην 123η».

Δίνοντας τη μεγάλη εικόνα η κ. Μανουσογιωργάκη τονίζει το εξής: «Από τη μία έχουμε αναξιοκρατικές κρίσεις στα διευθυντικά στελέχη και από την άλλη, την απουσία ενός μηχανισμού προστασίας παιδιών και εκπαιδευτικών απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις. Ενα σύστημα αφημένο στην τύχη του».

Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο
Υπερχείλισαν ρέματα 01.02.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα - Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Εκτεταμένα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, στη Λάρισα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
Τι λένε οι γιατροί 01.02.26

Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE

Το υγειονομικό προσωπικό καταγγέλλει παρεμβάσεις στο έργο του, ενώ απορρίπτει τις εξηγήσεις για τα τραύματα που προκάλεσαν αιμορραγία. Πράκτορες της ICE τον κρατήσουν σιδεροδέσμιο στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί

Συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία ο Λεβαδειακός που παραμένει σταθερά 4ος και αήττητος για 9ο συνεχόμενο ματς. Κόντρα στον Αστέρα είχε σε μεγάλη μέρα τον Παλάσιος που πέτυχε γκολ και έβγαλε δυο ασίστ

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;

Για μια μεγάλη νίκη της Αριστεράς και των Ευρωπαίων αγροτών μιλά ο αντιπρόεδρος της Left Κώστας Αρβανίτης και εξηγεί τι σημαίνει πρακτικά η παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τουρκία: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα
Κόσμος 01.02.26

Tραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Τι συνέβη 01.02.26

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
