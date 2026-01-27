Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Τις ευθύνες της Περιφερειακής Διεύθυνσης και του υπουργείου Παιδείας, για την κακοποιητική συμπεριφορά καθηγήτριας σε μαθητή στις Σέρρες, επισημαίνει η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι Σύλλογοι Γονέων είχαν ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούσαν τη συγκεκριμένη καθηγήτρια και διευθύντρια, που φέρεται να πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ότι υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

Όπως τονίζει «είναι μεγάλη η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεν. Μακεδονίας, καθώς και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, που ενώ γνώριζαν, δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες».

Σημειώνει δε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένη περίπτωση «που δεν χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών».

Καθηγήτρια στις Σέρρες: Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Καταδικάζουμε το απαράδεκτο περιστατικό με την καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία, ενώ παράλληλα ζήτησε να του δέσουν τα χέρια με χαρτοταινία. Για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια και διευθύντρια, που φέρεται να πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, εδώ και καιρό ήταν γνωστό στα παιδιά και τους γονείς, ότι συνέβαιναν διάφορα περιστατικά, όπως για παράδειγμα κλειδώματα, διαπληκτισμοί με καθηγητές και προσωπικό της μονάδας ή παρατηρήσεις στους μαθητές χωρίς λόγο. Οι Σύλλογοι Γονέων είχαν ασχοληθεί και υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

Είναι μεγάλη η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεν. Μακεδονίας, καθώς και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, που ενώ γνώριζαν, δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες. Πρώτα απ’ όλα για να προφυλάξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου, στηρίζοντας την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία, όσο και για να προσφέρουν με ευθύνη της υπηρεσίας την απαιτούμενη βοήθεια στη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, η οποία τοποθετήθηκε σε θέση στελέχους εκπαίδευσης με ευθύνη της διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και μαθητές δίνουν καθημερινό αγώνα για να κρατήσουν όρθια τα σχολεία, ενάντια στην πολιτική που αντιμετωπίζει τη μόρφωση των παιδιών ως κόστος, των εκατοντάδων κενών, των συγχωνεύσεων, της υποχρηματοδότησης και της αποσπασματικότητας της γνώσης. Μαζί διεκδικούμε ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές που θα μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά μας και θα είναι σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες».