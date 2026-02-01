Γλυφάδα: Oδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ στον δρόμο που είχε γίνει χείμαρρος

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή πριν από περίπου 11 ημέρες.

Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός ώστε να αποφευχθεί νέα τραγωδία όπως συνέβη στις 21 Ιανουαρίου όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο λάσπης, φερτών υλικών και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε μία 56χρονη γυναίκα.

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, με στόχο να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι έχουν τοποθετήσει αναχώματα έξω από τα σπίτια τους, προκειμένου να προστατευθούν από νέα ισχυρή βροχόπτωση.

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Κόκκινη» προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κακοκαιρία σε εξέλιξη: Οι περιοχές

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ για την Κυριακή, η κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα βόρεια ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.