Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Το πρόβλημα της έλλειψης ενσήμων, ανέργων που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης επιχειρεί να λύσει ο εργασιακός νόμος (άρθρο 67. Νόμος 5239/2025), παρέχοντας δωρεάν ένσημα σε μακροχρονίως ανέργους. Η ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας δίνει τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για διάστημα έως πέντε ετών, χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό.

Το κόστος των εισφορών θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στόχος της παρέμβασης είναι να στηριχθούν όσοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, αλλά πλησιάζουν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και κινδυνεύουν να μην συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον δώδεκα συνεχείς μήνες – μακροχρονίως άνεργοι – ενώ τους υπολείπονται έως πέντε έτη για τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης και να διαθέτουν ενεργή ψηφιακή κάρτα ανεργίας.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι έως ότου συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών για συνταξιοδότηση . Η ΔΥΠΑ θα αναλαμβάνει πλήρως την καταβολή των εισφορών, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση.

Κάθε μήνα θα αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ και στα επικουρικά ταμεία ποσό ίσο με αυτό που θα κατέβαλλε ο άνεργος αν συνέχιζε αυτοτελώς την ασφάλισή του, διασφαλίζοντας ότι ο χρόνος αυτός θα αναγνωρίζεται κανονικά ως χρόνος ασφάλισης.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης, η διαδικασία υποβολής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τρόπος απόδοσης των εισφορών.

Μέχρι σήμερα η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης επιτρεπόταν μόνο σε όσους πληρούσαν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια, κάτι που οδηγούσε στον αποκλεισμό πολλών μακροχρονίως ανέργων. Η νέα διάταξη καταργεί αυτόν τον περιορισμό και ανοίγει τον δρόμο για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε ευρύτερες ομάδες πολιτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια ή σχετικές βεβαιώσεις, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης και βεβαίωση συνεχούς εγγραφής στην ΔΥΠΑ.

Πηγή: ΟΤ