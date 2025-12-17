Πώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι μακροχρόνια άνεργοι – Νέα ευνοϊκή ρύθμιση

Χωρίς ηλικιακό όριο θα μπορούν οι μακροχρόνια άνεργοι να καταβάλλουν εισφορές μιας πενταετίας, σύμφωνα με σχετική διάταξη του εργασιακού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Ειδικότερα, άνεργοι επί 12 τουλάχιστον συνεχείς μήνες, στους οποίους υπολείπονται έως πέντε έτη για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης από τον κλάδο σύνταξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, ανεξάρτητα από τον χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από τον χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, εφόσον έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 συνεχών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στην πράξη, πρέπει να εξακολουθούν να είναι άνεργοι για περισσότερο από έναν χρόνο και να κατέχουν ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ανανεούμενη ανά μήνα. Ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης αριθμός ημερομισθίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.500, κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία θα βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση από τους οικείους φορείς ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) που ανήκουν στις κατηγορίες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να υπαχθούν στο πρόγραμμα και να συνεχίσουν την ασφάλισή τους με κάλυψη των αναλογουσών εισφορών από πόρους της ΔΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, όμως, ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει μηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ και στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, ίση με τη μηνιαία εισφορά που θα κατέβαλλαν οι άνεργοι που εντάσσονται στις διατάξεις για την προαιρετική συνέχιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης που πρέπει να συγκεντρώνει ο μακροχρόνια άνεργος, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος απόδοσης των εισφορών στον ΕΦΚΑ και στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης, οι αποδοχές βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός των εισφορών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις

Τονίζεται ότι σήμερα οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 ετών αντίστοιχα), κάτι που βεβαιώνεται από την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

2. Να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για 12 τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.

3. Ο υπολειπόμενος αριθμός ημερομισθίων για τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης να μην υπερβαίνει τα 1.500, κατ’ ανώτατο όριο, με σχετική βεβαίωση από τους οικείους φορείς ασφαλιστικής κάλυψης.

