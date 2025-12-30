newspaper
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
Οικονομία 30 Δεκεμβρίου 2025 | 21:30

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Η εποχικότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αφού μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου προστέθηκαν στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πάνω από 126.000 νέοι άνεργοι.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων προσεγγίζει τις 895.000, σημειώνοντας αύξηση 16,4% σε μηνιαία βάση. Σε σχέση με το 2024 πάντως η καταγεγραμμένη ανεργία εμφανίζεται μικρότερη, σχεδόν κατά 68.000 άτομα ή -7,1%.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε λιγότερους από 400.000 ανέργους το γ’ τρίμηνο του 2025 και  411.000 τον Οκτώβριο, λιγότερους απο τους μισούς από όσους εμφανίζονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Πέρα από την καθιερωμένη πλέον απόκλιση μεταξύ των δύο οργανισμών, που δεν παύει να δημιουργεί ερωτηματικά, ένα στοιχείο που προβληματίζει είναι η σημαντική αύξηση της ανεργίας των γυναικών, σχεδόν κατά 70.000 άτομα.  Πλέον η γυναικεία ανεργία προσεγγίζει τα 578.000 άτομα, σχεδόν 65% του συνόλου των ανέργων.

Το δεύτερο προβληματικό σημείο είναι η επιμονή της μακροχρόνιας ανεργίας, με τους μισούς σχεδόν ανέργους (47% ή περίπου 420.000) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Ανακύκλωση εργατικού δυναμικού

Οι νέοι άνεργοι  του Νοεμβρίου προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη δεξαμενή των εργαζομένων σεζόν, που προσλαμβάνονται πριν το καλοκαίρι και απολύονται σε «δόσεις».  Υπενθυμίζεται ότι φέτος οι απολύσεις σε τουρισμό-επισιτισμό ξεκίνησαν πολύ νωρίς, με το ισοζύγιο ροών νέων θέσεων εργασίας (προσλήψεις μείον απολύσεις) να είναι αρνητικό ήδη από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η εστίαση και τα καταλύματα πρωταγωνιστούν στην ανακύκλωση του εργατικού δυναμικού. Τα  «ρεκόρ προσλήψεων» του β’ τριμήνου – εν όψει της τουριστικής περιόδου – ανεβάζουν τα ποσοστά απασχόλησης και στη συνέχεια ξεκινάει το ξεσκαρτάρισμα.

Έτσι ανανεώνονται οι στρατιές των «εργαζομένων-ανέργων», που απολύονται και προσλαμβάνονται δύο και τρεις φορές σε ένα χρόνο, στις περιστρεφόμενες πόρτες της χαμηλόμισθης επισφαλούς απασχόλησης.

Πόση είναι η ανεργία βρε παιδιά;

Η  τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αντλώντας στοιχεία από τη Εurostat, σημειώνει ότι τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας συνεχίζουν να μειώνονται, φτάνοντας το 8,9% το β’ τρίμηνο του 2025, από 10% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Με βάση την ανάλυση της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), η πραγματική ανεργία στη χώρα μας – αν λάβουμε ως «μπούσουλα» τη ΔΥΠΑ – ανήλθε τον Νοέμβριο σε 20,37%. Το ποσοστό αυτό προκύπτει με αναγωγή στον αριθμό του εργατικού δυναμικού, που ανέρχεται περίπου σε 4,38 εκατ. άτομα.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο η αύξηση της (κατά ΔΥΠΑ) ανεργίας είναι σχεδόν  3 ποσοστιαίες μονάδες.

Εκτός επιδότησης το 83% των ανέργων

Η ΕΝΥΠΕΚΚ σημειώνει ότι  ανεργία εξακολουθεί να είναι αυξημένη στη χώρα μας, και ότι πρόσκαιρη και οριακή μείωση δεν είναι απαραίτητα ελπιδοφόρο μήνυμα. «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση των επιδοτούμενων ανέργων παραβλέποντας ότι σχεδόν 1 στους 5 ανθρώπους είναι άνεργος και ότι, από τους ανέργους, ούτε καν οι 2 στους 10 δεν επιδοτούνται», τονίζει χαρακτηριστικά.

Πράγματι, με βάση τη ΔΥΠΑ οι άνεργοι που λαμβάνουν κάποια μορφή επιδότησης είναι λιγότεροι από 15.700 ή μόλις το 17,4% του συνόλου των ανέργων.

Μειώθηκε η συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας

Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αναφέρει ότι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας το β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 61,3%, ποσοστό οριακά αυξημένο σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2024 (61,0%). Παρά την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τα ποσοστά παραμένουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, που κυμαίνεται στο 66%.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνεχίζει να υστερεί σημαντικά από αυτήν των ανδρών (53,6% και 69,2% το β’ τρίμηνο του 2025, αντίστοιχα).

Η συμμετοχή των νέων 15-29 ετών στην αγορά εργασίας μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο (από 44,4% το β’ τρίμηνο του 2024 σε 43,3% το β’ τρίμηνο του 2025).

Πώς «φουσκώνει» και «ξεφουσκώνει» η απασχόληση

Ανατρέχοντας στους πίνακες του ΕΡΓΑΝΗ για τη ροή μισθωτής απασχόλησης, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού διαπιστώνει ότι το ισοζύγιο ροών νέων θέσεων εργασίας (προσλήψεις μείον απολύσεις) για το α’ εξάμηνο του 2025 ήταν θετικό και ανήλθε στις 340.572 θέσεις εργασίας, ελαφρώς αυξημένο (+0,4%) σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 1.760.733 προσλήψεις με το 57,3% να είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες μερικής ή εκ περιτροπής. Τα υψηλότερα ισοζύγια ροών νέων θέσεων εργασίας σημειώθηκαν στην εστίαση, τα καταλύματα και το λιανικό εμπόριο.

Οι δύο πρώτοι κλάδοι είναι εκείνοι που πρωταγωνιστούν στις απολύσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

