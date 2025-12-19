newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι αλλάζει με το επίδομα ανεργίας: Πώς θα υπολογίζεται με βάση τα χρόνια ασφάλισης
Οικονομία 19 Δεκεμβρίου 2025 | 07:40

Τι αλλάζει με το επίδομα ανεργίας: Πώς θα υπολογίζεται με βάση τα χρόνια ασφάλισης

Ολοκληρώνεται αρχές Μαρτίου η πιλοτική του εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

Στην φάση της γενικής εφαρμογής περνάει το νέο επίδομα ανεργίας από την 1η Απριλίου το ύψος του οποίου – υπό προϋποθέσεις – μπορεί να φτάσει έως τα 1.295 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών του δικαιούχου.

Η πιλοτική εφαρμογή του επιδόματος που αφορούσε 12.500 ανέργους ολοκληρώνεται – μετά από ένα έτος – στις αρχές Μαρτίου και αμέσως μετά τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο μέτρο.

Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται να υπάρξει αξιολόγηση, ώστε αν χρειαστεί να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και το νέο επίδομα να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά από τον προσεχή Απρίλιο.

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι η δημιουργία ενός επιδόματος που θα είναι απλό, δίκαιο, ανταποδοτικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς.

Μέχρι στιγμής, εκτιμάται ότι από τους 12.500 άνεργοι που έχουν επιδοτηθεί με το νέο αναλογικό επίδομα,  το 25% επέστρεψε στην αγορά εργασίας και ως εκ τούτου διεκόπη η επιδότησή τους.

Στην νέα του μορφή, το επίδομα ανεργίας μπορεί να φθάσει έως και τα 1.295 ευρώ, κατά τους πρώτους μήνες της παροχής για κάποιον δικαιούχο, με πολλά χρόνια εργασίας, αλλά και ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Το επίδομα καταβάλλεται εμπροσθοβαρώς, δηλαδή είναι υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες ανεργίας, προκειμένου να καλύπτει τις αρχικές, αυξημένες ανάγκες, και βαίνει μειούμενο στη συνέχεια, προκειμένου να υπάρχει ένα ισχυρό αντικίνητρο προς τον δικαιούχο και να μη μένει εκτός αγοράς εργασίας.

Η συνολική διάρκεια καταβολής του μπορεί να είναι έως και 24 μήνες. Το ύψος της επιδότησης στηρίζεται στις εισφορές που έχουν καταβάλει οι άνεργοι, όπως ήδη συμβαίνει σε 25 από 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο επίδομα ανεργίας αποτελείται από τρία μέρη

1.     Το σταθερό μέρος επιδότησης: Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών του δικαιούχου. Εκκινεί από επιδότηση 70% του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου (εάν οι αποδοχές του ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό) και μειώνεται σταδιακά στο τέλος της περιόδου επιδότησης. 70% στο πρώτο τρίμηνο, 60% στο δεύτερο, 50% στο τρίτο, 40% στο τέταρτο κι αν η επιδότηση συνεχιστεί δεύτερο έτος, περιορίζεται στο 30% και 20% αντίστοιχα. Προϋπόθεση για την χορήγησή του είναι η συμπλήρωση 175 ημερών ασφάλισης κατ’ ελάχιστο κατά τους 14 μήνες πριν την ένταξη στην επιδότηση εξαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών.

2.     Μεταβλητό μέρος επιδότησης («μπόνους» σε όσους έχουν μακρύτερο ασφαλιστικό βίο): Εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης του δικαιούχου (καταμετρώνται από το 4ο έως και το 20ο έτος ασφάλισης) και τον μέσο όρο αποδοχών του (όταν είναι μεγαλύτερος από τον κατώτατο μισθό). Ο υπολογισμός γίνεται με τον πολλαπλασιασμό των συντελεστών που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης και τον μέσο όρο αποδοχών με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικής φύσης (δηλ. προκύπτει από καταβληθείσες εισφορές ανεργίας κατά τον εργασιακό βίο) και όχι προνοιακής φύσης. Προϋποθέσεις: α) Ένταξη στην τακτική επιδότηση, β) 900 ημέρες ασφάλισης κατ’ ελάχιστο κατά τους 50 μήνες πριν την ένταξη στην επιδότηση εξαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών, γ) Αποδοχές ίσες ή μεγαλύτερες από τον κατώτατο μισθό κατά τους 14 μήνες πριν την ένταξη στην επιδότηση εξαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών.

3.     Πρόσθετες παροχές και προσαυξήσεις, όπως το Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, προσαυξήσεις παιδιών και – για πρώτη φορά – προσαυξήσεις λόγω μονογονεϊκότητας.

Με τις αλλαγές που έρχονται ουσιαστικά συγχωνεύεται η τακτική επιδότηση με το επίδομα μακροχρόνια ανέργων, επιτρέποντας μέγιστη διάρκεια επιδότησης έως και δύο χρόνια (24 μήνες), ακολουθώντας εξατομικευμένη προσέγγιση για το ύψος του επιδόματος.

Μπαίνει σε μια πιο ορθολογική βάση τόσο η ένταξη στην επιδότηση, θέτοντας ως όριο τις 175 ημέρες ασφάλισης, όσο και τη διάρκεια της επιδότησης, που υπολογίζεται πλέον με αναλογία δύο μήνες απασχόλησης ένας μήνας επιδότησης για το πρώτο έτος της επιδότησης, και τρείς μήνες απασχόλησης ένας μήνας επιδότησης για το δεύτερο έτος.

Λαμβάνει υπόψη την ασφαλιστική ιστορία για τον υπολογισμό του ύψους του επιδόματος, προσφέροντας ένα σταθερό μέρος το οποίο λαμβάνουν όλοι και ένα επιπλέον μεταβλητό μέρος, ανάλογα με την ασφαλιστική ιστορία.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Business
Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 18.12.25

ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα

Τη θέση της για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καταθέτει η ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνοντας θετικές παρεμβάσεις αλλά και «ολέθριες» ρυθμίσεις

Σύνταξη
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Συνεχίζεται στην αίθουσα του ΜΟΔ η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 19.12.25

Συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Γιατί είχε διακοπεί

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Υπογονιμότητα 19.12.25

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών
Live in Style 19.12.25

Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τις πρόσφατες δημοπρασίες-ρεκόρ για τσάντες που συνδέονται με τη Jane Birkin, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των τιμών των Hermès στη δευτερογενή αγορά μετά τα υψηλά επίπεδα τιμών της περιόδου 2020–2022

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο