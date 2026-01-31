newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Ισπανία: Ο απολογισμός των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας γίνεται βαρύτερος, φθάνει τους 46 νεκρούς
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Ισπανία: Ο απολογισμός των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας γίνεται βαρύτερος, φθάνει τους 46 νεκρούς

Ένας εκ των τραυματιών της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν

Σύνταξη
A
A
Επιβάτης ο οποίος είχε τραυματιστεί στην σιδηροδρομική καταστροφή της 18ης Ιανουαρίου στη νότια Ισπανία υπέκυψε χθες Παρασκευή, με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει έτσι τους 46 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

«Ένα από τα θύματα, που νοσηλευόταν, απεβίωσε» στο νοσοκομείο Βασιλίσσης Σοφίας στην Κόρδοβα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος των τοπικών υγειονομικών αρχών στην «αυτονομία» (νομαρχία) της Ανδαλουσίας, όπως σημείωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία έθεσε υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ισπανία, χώρας που διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτό της Κίνας.

Πως έγινε το δυστύχημα στην Ισπανία

Το βράδυ της τραγωδίας, βαγόνια συρμού της ιδιωτικής εταιρίας Iryo—θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia)—εκτροχιάστηκαν στο επίπεδο της μικρής πόλης Αδαμούθ, στον άξονα Μαδρίτης-Σεβίλης, ολισθαίνοντας σε παρακείμενες σιδηροτροχιές δευτερόλεπτα πριν φθάσει εκεί και πέσει πάνω τους συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας.

Η σύγκρουση έγινε καθώς και τα δυο τρένα είχαν αναπτύξει ταχύτητα 200 και πλέον χιλιομέτρων την ώρα μεταφέροντας συνολικά 480 επιβάτες. Έκτοτε ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν και να κατανοήσουν τα αίτια της τραγωδίας, με το επικρατέστερο σενάριο ως αυτό το στάδιο να είναι αυτό του «σπασίματος» συνδέσμου των σιδηροτροχιών λίγο πριν από το δυστύχημα.

Το προκαταρκτικό πόρισμα, που αποκάλυψε η El País, στρέφει την έρευνα σε σπασμένη συγκόλληση της τροχιάς, ενισχύοντας το ενδεχόμενο σοβαρής τεχνικής αστοχίας πριν από το δυστύχημα. Το έγγραφο αναφέρει ότι τα σημάδια στις ρόδες αυτών των βαγονιών ακολουθούν ένα πανομοιότυπο μοτίβο, εκτός από το βαγόνι 5, το οποίο εμφανίζει «διαφορετικό» σημάδι.

«Αυτά τα σημάδια αποτελούν αποτύπωμα στην εξωτερική ζώνη του τροχού, που δείχνει πρόσκρουση με την κεφαλή του σιδηροδρόμου σε σημείο όπου δεν υπήρχε συνέχεια με την περιοχή πριν από το σπάσιμο», εξηγούν οι εμπειρογνώμονες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»
Κόσμος 31.01.26

Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»

Σε email του 2013 που δημοσίευσαν οι αρχές, ο Μασκ ρώτησε τον Τζέφρι Έπσταϊν αφότου είχε καταδικαστεί από τις αρχές πότε θα βόλευε να τον επισκεφθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κρίσης, αξίας άνω των 430 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ESM, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δίνοντας δάνεια στα κράτη μέλη.

Σύνταξη
Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones
Κόσμος 30.01.26

Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας και στις παραμεθόριες κοινότητες του Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά 'σαφάρι' εναντίον των αμάχων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
