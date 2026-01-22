Πυροσβέστες στη νότια Ισπανία κατάφεραν την Πέμπτη να διασώσουν τον Μπόρο, έναν σκύλο που είχε χαθεί από την Κυριακή μετά το ατύχημα με το τρένο υψηλής ταχύτητας, και τον επανένωσαν με τους ιδιοκτήτες του σε μια σπάνια στιγμή ανακούφισης εν μέσω εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 43 νεκρούς.

Η σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων ήταν μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, με περισσότερους από 120 τραυματίες.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται για να διαπιστώσουν την αιτία του ατυχήματος.

Ο Μπόρο, μία διασταύρωση μεταξύ σνάουζερ και πορτογαλικού σκύλου νερού, βρισκόταν σε ένα από τα τρένα με την ιδιοκτήτριά του Άνα Γκαρσία Αράντα και την έγκυο αδελφή της τη στιγμή της σύγκρουσης.

Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με την αδελφή να νοσηλεύεται στην εντατική.

Οι συγγενείς είχαν ζητήσει τη βοήθεια του κοινού για να βρουν το σκυλάκι τους.

«Αν δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να βρω τον Μπόρο», δήλωσε η Γκαρσία Αράντα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Boro, the dog who went missing after the deadly train accident in Adamuz, Spain, has finally been reunited with his owner after days of searching ❤ 📹 Nicolás Rivas – RTVEAndaluciapic.twitter.com/uTk56nBJ16 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 22, 2026

Μία γλυκιά επανένωση μετά την τραγωδία στην Ισπανία

Η αστυνομία εντόπισε για πρώτη φορά το σκυλί κοντά στον τόπο του ατυχήματος την Τετάρτη, αλλά αυτός έφυγε όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το πλησιάσουν.

Οι πυροσβέστες τον έπιασαν την επόμενη μέρα το πρωί.

«Από χθες γνωρίζαμε την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα καταφέραμε επιτέλους να τον βρούμε και να τον φέρουμε μαζί μας, ώστε να επιστρέψει στην οικογένειά του», δήλωσε ένας από τους πυροσβέστες στους δημοσιογράφους.

Ο σκύλος έχει πλέον επανενωθεί με τους συγγενείς του.

«Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.