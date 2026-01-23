Ισπανία: Τα αίτια που προκάλεσαν τη σιδηροδρομική τραγωδία – Τι έδειξε το πρώτο πόρισμα

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι μια αστοχία στη σιδηροδρομική γραμμή ενδέχεται να βρίσκεται στον πυρήνα της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, όπου εκτροχιάστηκε τρένο της Iryo και συγκρούστηκε με δεύτερη αμαξοστοιχία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 45 ανθρώπων.

Το προκαταρκτικό πόρισμα, που αποκαλύπτει η El País, στρέφει την έρευνα σε σπασμένη συγκόλληση της τροχιάς, ενισχύοντας το ενδεχόμενο σοβαρής τεχνικής αστοχίας πριν από το δυστύχημα.

Το έγγραφο αναφέρει ότι τα σημάδια στις ρόδες αυτών των βαγονιών ακολουθούν ένα πανομοιότυπο μοτίβο, εκτός από το βαγόνι 5, το οποίο εμφανίζει «διαφορετικό» σημάδι.

«Αυτά τα σημάδια αποτελούν αποτύπωμα στην εξωτερική ζώνη του τροχού, που δείχνει πρόσκρουση με την κεφαλή του σιδηροδρόμου σε σημείο όπου δεν υπήρχε συνέχεια με την περιοχή πριν από το σπάσιμο», εξηγούν οι εμπειρογνώμονες.

Μάλιστα, προσθέτουν ότι το γεγονός πως τα σημάδια εμφανίζονται μόνο στο βαγόνι 5 και το βαγόνι 6 εκτροχιάστηκε πρώτο, ενδέχεται να σημαίνει ότι η γραμμή βυθίστηκε προς τα έξω (δεξιά, σύμφωνα με την κατεύθυνση του τρένου) την ώρα που το βαγόνι 5 περνούσε, με αποτέλεσμα το 6 να εκτροχιαστεί λόγω της πλήρους έλλειψης συνέχειας στην επιφάνεια του τροχού.

Αναφέρεται επίσης ότι η επιτόπια έρευνα έδειξε πως η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανατραπεί μετά το σημείο της ρωγμής και έφερε σημάδια που υποδηλώνουν ότι είχε πατηθεί από έναν τροχό. Το βαγόνι 6 έσυρε τα δύο επόμενα, τα οποία κατέληξαν στην αντίθετη γραμμή λίγο πριν από την άφιξη του άλλου τρένου.

Η Επιτροπή Ερευνών Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων καταλήγει ότι η σιδηροδρομική γραμμή ήταν ήδη σπασμένη όταν πέρασε το τρένο Iryo, καθώς οι ρόδες άλλων τρένων που πέρασαν από το ίδιο σημείο νωρίτερα την ίδια ημέρα (μεταξύ 17:21 και 19:09) παρουσίαζαν σημάδια που ήταν συμβατά με εκείνα του τρένου Iryo, το οποίο πέρασε από το σημείο στις 19:43. Η επιτροπή ζητά να αναλυθούν οι ρόδες όλων των τρένων που πέρασαν από το ίδιο σημείο τις 48 ώρες πριν το ατύχημα, προκειμένου να καθοριστεί από πότε ήταν ελαττωματική η γραμμή.

Η ρωγμή της συγκόλλησης και οι εργαστηριακές αναλύσεις

Το έγγραφο δεν παραθέτει καμία αρχική εκτίμηση σχετικά με τα αιτία της ρωγμής της συγκόλλησης που ένωνε δύο τμήματα του σιδηροδρόμου, περιμένοντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των θραυσμάτων που απομακρύνθηκαν από το σημείο.

«Δεν αποκλείεται καμία αιτία για τη ρωγμή του σιδηροδρόμου», διευκρινίζεται στο κείμενο, το οποίο επισημαίνει ότι μόλις προσδιοριστούν οι αιτίες, «θα μπορέσουν να προκύψουν νέες γραμμές έρευνας».

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η πρώτη υπόθεση πρέπει να επιβεβαιωθεί «μέσω υπολογισμών και λεπτομερών μελετών» και ότι μπορεί να τροποποιηθεί αν εμφανιστούν «νέα ευρήματα». Επαναλαμβάνουν, όμως, ότι οι «μοναδικές έγκυρες συμπεράσματα» θα είναι αυτά που θα περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, η οποία μπορεί να καθυστερήσει μήνες.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι τα σημάδια που βρέθηκαν στις ρόδες των πρώτων βαγονιών του τρένου «είναι συμβατά με πρόσκρουση στην κεφαλή του σιδηροδρόμου» που ήδη είχε σπάσει. Εξηγεί ότι η καταστροφή του σιδηροδρόμου πριν το σημείο της ρωγμής προκάλεσε αρχικά την κατακόρυφη πτώση του και δημιούργησε «ένα σκαλοπάτι» μεταξύ των δύο πλευρών της ρωγμής, το οποίο χτύπησε τη ζάντα του τροχού. Εκείνα τα σημάδια φαίνεται να είναι τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στις ρόδες του τρένου.

Η CIAF τονίζει ότι το γεγονός ότι τα σημάδια υπάρχουν μόνο στις ρόδες των μονών αξόνων του τρένου «είναι συμβατό» με το γεγονός ότι η πρώτη ρόδα κάθε βαγονιού «δέχτηκε το πλήγμα από τη σπασμένη κεφαλή του σιδηροδρόμου».

Όπως εξηγεί, όταν το τρένο κινείται με 200 χιλιόμετρα την ώρα, η δεύτερη ρόδα περνά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που το σιδηροδρομικό τμήμα δεν έχει χρόνο να ανακάμψει από το πλήγμα, και έτσι η δεύτερη ρόδα δεν αφήνει τα ίδια σημάδια.