Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Δύο ακόμα πτώματα εντοπίστηκαν την Πέμπτη το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

Πλέον ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Το δυστύχημα έγινε όταν ένα τρένο της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων Iryo, που έκανε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε από το έκτο βαγόνι και συγκρούστηκε με το τρένο της Alvia που έκανε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα στην Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, όταν το ένα από τα δύο εκτροχιάστηκε και παρά το γεγονός ότι κινούνταν σε ευθεία και με ταχύτητα χαμηλότερη από το όριο των 250 χλμ/ώρα. Το τρένο που εκτροχιάστηκε πήγαινε με 200 χλμ/ώρα.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Αυτό που παραμένει στην ίδια θέση όπου έμεινε μετά το ατύχημα είναι το βαγόνι νούμερο έξι, το πρώτο που εκτροχιάστηκε, το οποίο ακινητοποιήθηκε από την Εθνική Φρουρά για την αναζήτηση στοιχείων και ενδείξεων που θα βοηθήσουν στην διασαφήνιση των γεγονότων.

Πηγές από την επιχείρηση αναφέρουν ότι αυτή η έρευνα είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι εργασίες στον τόπο του ατυχήματος προχωρούν με ιδιαίτερη βραδύτητα. «Σε άλλη περίπτωση, θα φτάναμε, θα αρπάζαμε τα βαγόνια και θα τα βγάζαμε. Αλλά εδώ όλα εξαρτώνται από την Αστυνομία: κάθε φορά που μετακινείς κάτι, σου ζητούν να σταματήσεις, βγάζουν φωτογραφία ή κρατούν σημειώσεις. Και έτσι συνεχώς», τονίζουν όσοι εργάζονται στις γραμμές, οι οποίοι κατανοούν, βέβαια, το έργο των ερευνητών. «Είναι αυτό που πρέπει να κάνουν, αλλά αυτό μας αφήνει λίγο περιθώριο για να εργαστούμε», προσθέτουν με κουρασμένο ύφος. Το πιο εύκολο θα είναι να βγάλουν τα βαγόνια ένα έως πέντε, καθώς δεν εκτροχιάστηκαν και μπορούν να ρυμουλκηθούν από μια ατμομηχανή.