Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος, μετά τον αποκλεισμό από την Καρλοβάρσκο και επικράτησε άνετα της Καλαμάτας με 3-0 σετ στο στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 13ης αγωνιστικής της Volley League.

Πρωταγωνιστής της νίκης ήταν ο Μάρκο Σέντλατσεκ 18 (17/27 επ., 1 άσος, 58% υπ. – 50% άριστες), ο οποίος έκανε μία σπουδαία εμφάνιση με τους Ερυθρόλευκους και ήταν καθοριστικός για την εξασφάλιση της επικράτησης.

«Μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες – Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο σετ (26-24)

Οι δύο ομάδες «μονομάχησαν» στο πρώτο σετ, με τον Ολυμπιακό να είναι ανώτερος στα σημεία και να κάνει το 1-0 με 26-25 σκορ.

Η Καλαμάτα προηγήθηκε, όμως οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν και στη συνέχεια προηγήθηκαν με άσο του Ατανασίγιεβιτς για το 3-2.

Ακολούθως, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ με διαδοχικές ισοπαλίες, (4-4, 7-7, 9-9) και κατόπιν, οι Πειραιώτες πήραν ξανά τα ηνία στο προβάδισμα με δύο σερί πόντους του Σέντλατσεκ για το 17-17.

Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο σετ πόιντ στο 24-23, όμως η Καλαμάτα με κερδισμένο μπλοκ άουτ ισοφάρισε για το 24-24 και εν τέλει οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το πρώτο σετ με πόντο του Σέντλατσεκ για το 26-24.

Έκαναν την ανατροπή οι Πειραιώτες και το 2-0 (29-27)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νωθρά στο δεύτερο σετ, απεναντίας η Καλαμάτα έκανε καλύτερη εκκίνηση και είχε σταθερά το προβάδισμα (8-6, 10-7).

Μετά το τάιμ άουτ των Ερυθρόλευκων, οι Πειραιώτες γύρισαν το διακόπτη και αντέδρασαν και στη συνέχεια πέρασαν μπροστά για το 22-21.

Ακολούθησαν τέσσερα χαμένα σετ πόιντ του Ολυμπιακού και στο τέλος οι Πειραιώτες κατέκτησαν το σετ με 29-27 χάρη σε πόντο του Λινάρδου.

Ερυθρόλευκη κυριαρχία και 3-0 ο Ολυμπιακός (25-20)

Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ και με την έναρξη του τρίτου σετ, όμως οι Πειραιώτες ήταν αποφασισμένοι να πάρουν τη νίκη και κατόρθωσαν να κάμψουν την αντίσταση της Καλαμάτας.

Ο «καυτός» Ατανασίγιεβιτς μείωσε σε 14-16 και αργότερα, η διαφορά έπεσε στον πόντο για το 17-18 και στη συνέχεια οι Πειραιώτες ισοφάρισαν για το 19-19.

Με άσο του Ατανασίγιεβιτς, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά για το 20-19 και κατόπιν, ο Σέλντατσεκ με μπλοκ άουτ έκανε το 22-19.

Ο φοβερός Κροάτης μίλησε ξανά στο φινάλε και με δύο σερί δικούς του πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και το τρίτο σετ με 25-20, κάνοντας το 3-0.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (26-24, 29-27, 25-20)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 48 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων ενώ της Καλαμάτας ’80 από 4 άσους, 41 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 8 (5/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 18 (17/27 επ., 1 άσος, 58% υπ. – 50% άριστες), Πέριν 9 (8/14 επ., 1 άσος, 65% υπ. – 59% άριστες), Αταανσίεβιτς 18 (13/20 επ., 5 άσοι), Καβάνα 1 (1/2 επ.), Λινάρδος 8 (4/8 επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 84% υπ. – 74% άριστες), Ζουπάνη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (1 άσος, 1 μπλοκ), Μάρκου 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ), Λίσον 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 11 (11/17 επ., 57% υπ. – 36% άριστες), Κρικ 11 (8/11 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Χόρβαθ 6 (5/15 επ., 1 άσος, 60% υπ. – 50% άριστες) / Ντάκουρης (λ., 64% υπ. – 45% άριστες), Μανωλάκης, Παύλου