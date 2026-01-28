sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες
Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι στην Τσεχία, μετά την ήττα με 3-2 σετ από την Καρλοβάρσκο, οι οποίοι πήραν την πρόκριση για τους «8» τους CEV Cup.

Ο Ολυμπιακός  έκανε μεγάλη προσπάθεια απέναντι στην πανίσχυρη Καρλοβάρσκο, αλλά τελικά ηττήθηκε με 3-2 σετ (17-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-9) στο παιχνίδι της Τσεχίας. Έτσι την πρόκριση στους «8» του CEV Cup πήραν οι γηπεδούχοι, καθώς και στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες που έγινε στην Ελλάδα είχαν επικρατήσει με 3-1 σετ.

Να διευκρινίσουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3) και το «χρυσό» σετ, «πάλεψαν» για την ανατροπή-υπέρβαση, όμως παρότι προηγήθηκαν με 2-1, δεν τα κατάφεραν τελικά (20 πόντους ο Ατανασίεβιτς, 17 ο Σέντλατσεκ, 15 ο Πέριν).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και κατέκτησε το πρώτο σετ (25-17)

Ο Ολυμπιακός μπήκε με… φόρα στο πρώτο σετ, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ήταν εξαιρετικοί και προηγήθηκαν από νωρίς με double score για το 8-4.

Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες κράτησαν «μαξιλαράκι» ασφαλείας και η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +8 για το 19-11.

Η Καρλοβάρσκο προσπάθησε να μειώσει (21-14), όμως ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-17.

Ισοφάρισε η Καρλοβάρσκο και έκανε το 1-1 στα σετ (25-21)

Η Καρλοβάρσκο αντέδρασε στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-21. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στην έναρξη με 5-3 και ακολούθως, οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν για το 6-6.

Έπειτα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι- χέρι στο σκορ, (11-11, 15-14, 19-19), ωστόσο η Καρλοβάρσκο «καθάρισε» στο τέλος και έκανε το 1-1, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 25-21.

Οι Ερυθρόλευκοι πάτησαν… γκάζι και με επική ανατροπή έκαναν το 2-1 (26-24)

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και ανέβασε την απόδοσή του στο τρίτο σετ. Οι Πειραιώτες με καθαρό μυαλό και σωστές επιλογές στην επίθεση βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με double score για το 8-4.

Η Καρλοβάρσκο «κυνήγησε» τους Ερυθρόλευκους στο σκορ και κατόπιν, ισοφάρισε για το 13-13, με τους γηπεδούχους να περνούν στη συνέχεια μπροστά για το 18-16.

Παρόλο που ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ με 21-20, ο Πέριν ισοφάρισε και έγραψε το 21-21, έπειτα ακολούθησαν τρία διαδοχικά λάθη της Καρλοβάρσκο στο σερβίς για το set point, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Πειραιώτες και κατέκτησαν το τρίτο σετ με 26-24, κάνοντας το 2-1.

«Απάντησε» η Καρλοβάρσκο, έκανε το 2-2 και «κλείδωσε» την πρόκριση (25-17)

Η Καρλοβάρσκο δεν άφησε τον Ολυμπιακό να ξεφύγει και στο τέταρτο σετ έκανε το 2-2, παίρνοντας έτσι στην πρόκριση στους «8» του CEV CUP, καθώς οι Τσέχοι είχαν επικρατήσει με 3-1 στο πρώτο ματς και στη σημερινή ρεβάνς ήθελαν 2 σετ.

Στην έναρξη του σετ, καμία από τις δύο ομάδες δεν προηγήθηκε με «μαξιλαράκι ασφαλείας», καθώς υπήρξαν αρκετές ισοπαλίες (7-7, 10-10).

Οι γηπεδούχοι όμως, στη συνέχεια πέρασαν μπροστά και «έχτισαν» γερό προβάδισμα, το οποίο δεν έχασαν ποτέ και κατέκτησαν το τέταρτο σετ με 25-17, κάνοντας το 2-2.

Στο 5ο και τελευταίο σετ το ματς πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα στο tie break, καθώς η Καρλοβάρσκο είχε ήδη προκριθεί και κατέκτησε και αυτό το σετ με 15-9, για το τελικό 3-2.

Τα σετ (3-2): 17-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-9

*Οι πόντοι της Καρλοβάρσκο προήλθαν από 9 άσους, 61 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 5 άσους, 50 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 7 (3/9 επ., 4 μπλοκ), Σέντλατσεκ 17 (13/28 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 45% άριστες), Πέριν 15 (11/22 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 55% υπ. – 23% άριστες), Ατανασίεβιτς 20 (15/25 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Καβάνα (0/3 επ.), Λινάρδος 5 (5/8 επ.) / Τζιάβρας (λ., 71% υπ. – 65% άριστες), Φρομ (0/1 επ., 25% υπ. – 0% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνη 3 (3/4 επ.), Δαλακούρας (0/3 επ., 38% υπ. – 38% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ.)

