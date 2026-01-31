newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει» λέει ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου για την Λόρα
Ελλάδα 31 Ιανουαρίου 2026, 04:32

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει» λέει ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου για την Λόρα

Ένα καθοριστικό ντοκουμέντο που αλλάζει τα πάντα και δίνει απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη την ημέρα που η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο τηλεοπτικός φακός της εκπομπής Φως στο Τούνελ βρέθηκε στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνοια, στο ταξιδιωτικό γραφείο που απευθύνθηκε η 16χρονη Λόρα. Το όσα είπε στην εκπομπή ο ιδιοκτήτης του είναι καθοριστικά. Όχι μόνο ανατρέπουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αλλά ανοίγουν έναν νέο, ξεκάθαρο δρόμο έρευνας.

Η Λόρα «φαινόταν πολύ βιαστική»

Αδιάψευστος μάρτυρας των όσων ισχυρίζεται, το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του γραφείου του. Η Λόρα Λόμτεφ, την ημέρα της εξαφάνισης στις 8 Ιανουαρίου, από τις 11:27 ως στις 11:46 το πρωί βρισκόταν εκεί. Έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη για να πετάξει την ίδια ημέρα.

«Το είδα εκ των υστέρων, όταν πέρασε από εδώ η Ασφάλεια και μου ζήτησε το υλικό. Τους ενημέρωσα ότι είχε έρθει κανονικά. Στο βίντεο φαινόταν πολύ βιαστική και αγχωμένη. Εγώ δεν ήμουν παρών εκείνη την ώρα. Φορούσε μαύρο καπέλο, μαύρα ρούχα και ήταν μαζεμένη» ανέφερε αρχικά.

Στην συνέχεια είπε πως «προσπαθούσε να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ζήτησε εισιτήριο για να πετάξει την ίδια ημέρα, το απόγευμα, για Φρανκφούρτη. Νομίζω πως η πτήση ήταν γύρω στις 17:30, απευθείας, με Lufthansa. Το εισιτήριο κόστιζε περίπου 200 ευρώ, τα πλήρωσε με μετρητά και έφυγε». Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Λόρα πήγε μόνη της στο γραφείο. Αυτό του μετέφερε και ο υπάλληλος ενώ το επιβεβαίωσε και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας.

«Είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και ξέρουμε ότι όταν κάποιος ζητά εισιτήριο για την ίδια μέρα, συνήθως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Της προτείναμε να ταξιδέψει δύο ή τρεις ημέρες μετά, γιατί το εισιτήριο θα ήταν φθηνότερο. Εκείνη όμως επέμενε ότι έπρεπε να φύγει την ίδια μέρα, παρότι ήταν ακριβό. Μας είπε ότι είχε δουλειά».

«Τα στοιχεία ήταν δικά της»

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε αν άφησε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας.

«Ζητάμε πάντα τηλέφωνο ή email. Μας είπε ότι δεν έχει τηλέφωνο και μας έδωσε ένα email. Εκεί στείλαμε το boarding pass. Παίρνουμε τα στοιχεία του διαβατηρίου και τα αποστέλλουμε στην εταιρεία, δεν τα κρατάμε. Τα στοιχεία ήταν δικά της. Το δικό της όνομα και επώνυμο. Ειλικρινά, δεν φαινόταν ανήλικη. Έμοιαζε 20 με 25 ετών. Ήταν ντυμένη και βαμμένη με τρόπο που την έκανε να δείχνει μεγαλύτερη. Έτσι, δεν μας κίνησε υποψίες η ηλικία της και δεν το κοιτάξαμε. Άλλωστε, η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει και σε παιδιά 16 ετών να ταξιδεύουν μόνα τους».

Ο ίδιος προσθέτει πως η ανήλικη δεν επισκέφθηκε κανένα άλλο κατάστημα της περιοχής, παρότι ακριβώς απέναντι λειτουργεί και ουκρανικό ταξιδιωτικό γραφείο. «Σε εμάς έμεινε περίπου μισή ώρα. Δεν υπήρχε χρόνος για να αλλάξει μετά το εισιτήριο. Αν είχε γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, θα είχαμε σχετική ειδοποίηση από την εταιρεία».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

